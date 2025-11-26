Украина значително го измени мировниот план на САД за да го заврши конфликтот, отстранувајќи некои од максималистичките барања на Русија, изјавија луѓе запознаени со преговорите, додека европските лидери предупредија дека не може брзо да се постигне договор.

Володимир Зеленски може да се сретне со Доналд Трамп во Белата куќа подоцна оваа недела, посочија извори, во услови на низа повици меѓу Киев и Вашингтон. Украина врши притисок Европа да биде вклучена во разговорите.

Оригиналниот план од 28 точки на САД и Русија беше изготвен минатиот месец од Кирил Дмитриев, специјалниот претставник на Владимир Путин, и претставникот на Трамп, Стив Виткоф. Во него се повикува Украина да се повлече од градовите што ги контролира во источниот регион Донбас, да ја ограничи големината на својата армија и да не се приклучи на НАТО.

За време на преговорите во неделата во Швајцарија – предводени од државниот секретар на САД, Марко Рубио, и началникот на кабинетот на Зеленски, Андриј Јермак – планот беше суштински ревидиран. Сега вклучува само 19 точки. Киев и неговите европски партнери велат дека постојната фронтова линија мора да биде почетна точка за територијални дискусии.

„Засега, по Женева, има помалку точки, повеќе не 28, а многу точни елементи се вклучени во оваа рамка“, рече Зеленски додавајќи дека чувствителни прашања треба да се дискутираат со Трамп.

Тие велат дека не може да има признавање на земјиште запленето од Русија и дека Киев треба сам да донесе одлуки за тоа дали да се приклучи на ЕУ и НАТО – нешто на што Кремљ сака да стави вето или да наметне услови. Првиот заменик-министер за надворешни работи на Украина, Сергеј Кислица, изјави за Фајненшл тајмс дека таквите прашања се ставени во загради за Трамп и Зеленски да одлучат подоцна.

Рубио ги поздрави разговорите во недела како многу, многу позитивни. Пишувајќи за Truth Social во понеделник, Трамп, кој неколку дена претходно го обвини раководството на Украина дека има нулта благодарност, исто така, даде позитивен тон.

Украинската делегација го информираше Зеленски за разговорите, по враќањето во Киев од Женева. Тие ја опишаа најновата верзија на планот како пореална. Одделно, Зеленски разговараше со потпретседателот на САД, Џ.Д. Венс, и го повика да ги вклучи европските земји во процесот. Венс, наводно, се согласил.

Но, во најјасен знак досега, оригиналниот план од 28 точки – кој е широко распространет како поволен за Москва – сè уште не ги исполнува неколку клучни барања на Кремљ, а главниот помошник на Путин за надворешна политика во понеделник изјави дека Москва ќе се обиде да „преработи“ делови од него.

„Ни беше даден некаков нацрт кој ќе бара понатамошно преработување“, рече Јуриј Ушаков, додавајќи дека многу одредби од планот изгледаат прифатливи за Русија, но други ќе бараат најдетални дискусии и преглед меѓу страните.

Нагласувајќи го тврдокорниот став на Кремљ, Ушаков рече дека Москва ќе го отфрли европскиот контра-предлог од викендот, кој, според копија што ја виде Ројтерс, го менува значењето и значењето на клучните точки во врска со членството во НАТО и територијата.

„Европскиот план, на прв поглед е целосно неконструктивен и не функционира за нас“, рече тој.

Додека преговарачите се бореа да ја ревидираат рамката, Украина и Русија ги броеја жртвите во вторник наутро по размената на смртоносни напади во текот на ноќта.

Вршителот на должноста гувернер на рускиот регион Ростов изјави дека најмалку три лица се убиени во украинските напади. Властите во Киев изјавија дека најмалку едно лице е убиено, а седум се ранети во главниот град, откако ракети и беспилотни летала го таргетираа енергетскиот сектор на земјата.

Обединетото Кралство и ЕУ беа изненадени минатата недела кога оригиналниот план беше протечен во американските медиуми. Секретарот на армијата, Ден Дрискол – пријател на Венс и универзитетски колега – беше испратен во Киев со воена делегација за да го информира Зеленски за неговата содржина.

Оттогаш, европските влади се обидоа да го ревидираат документот, кој се чини дека првично бил напишан на руски јазик. Лидерите на ЕУ кои присуствуваа на самитот ЕУ-Африка во Ангола го поздравија одреден степен на напредок, но рекоа дека останува уште многу работа и инсистираа дека Европа мора да биде целосно вклучена и Русија мора да биде присутна ако разговорите треба да напредуваат суштински.

Претседателот на Европскиот совет, Антонио Коста, го пофали новиот моментум, велејќи по разговорите на маргините на самитот дека иако проблемите остануваат, насоката е позитивна.