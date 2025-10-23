Украина би можела да добие шведски борбени авиони купени со замрзнати руски пари

Украина би можела да купи 150 борбени авиони „Грипен“ од Шведска, платени со користење на замрзнати руски средства, според договорот постигнат вчера. Украина веќе има борбени авиони „Ф-16“ од американски производител и борбени авиони „Мираж 2000“ од француски производител.

„Грипен“ долго време се истакнуваат како попрактичен избор за условите на украинските боишта, со можност за полетување и слетување на цивилни патишта, како и на писти, за да може да се користат од дисперзирани локации, а не само од аеродроми. Шведскиот премиер, Улф Кристерсон, рече дека финансирањето на набавката би можело да дојде преку замрзнати руски средства што се чуваат во западните земји и од сојузничките земји.

„Целосно сме свесни дека е долг пат пред нас. Но, од денес сме посветени на истражување на сите можности за обезбедување на Украина со голема количина борбени авиони Грипен во иднина“, рече Кристерсон.

Володимир Зеленски, претседателот на Украина, рече дека неговата војска има за цел да ги добие и да почне да ги користи авионите следната година и посочи дека тие за украинската армија во моментов се приоритет.

Џастин Бронк, експерт за воздушно војување во лондонскиот Кралски институт за обединети услуги, рече дека „Грипен“ хипотетички би претставувал значително поспособен ловец со средна тежина од постојната флота на Украина поради неговиот радар, внатрешните системи за електронско војување и можноста за носење и лансирање ракети воздух-воздух „Метеор“ со долг дострел. Шведска нарача 60 од најновиот модел „Грипен Е“, а „Сааб“ го зголемува капацитетот во својата фабрика во Линкопинг со цел да произведува 20 до 30 авиони годишно, како и да ги гради во Бразил.