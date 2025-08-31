Украина бара ЕУ да искористи замрзнати руски средства за обнова на земјата

Европската Унија ќе испита како да ги користи замрзнатите руски средства за финансирање на одбраната и реконструкцијата на Украина по војната, но нивното конфискување сега не е политички реално, изјави шефицата за надворешна политика на ЕУ, Каја Калас.

Околу 210 милијарди евра руски средства се замрзнати според санкциите воведени врз Москва поради нејзината инвазија на Украина. Украина и некои земји од ЕУ, вклучувајќи ги Естонија, Литванија и Полска, рекоа дека средствата треба да се запленат сега и да се искористат за поддршка на Киев. Овие повици се интензивираа бидејќи Украина се соочува со финансиски јаз од десетици милијарди евра само за следната година.

Но, Франција и Германија и Белгија, која ги држи повеќето средства, ја отфрлија идејата. Тие ја доведоа во прашање легалноста на таков потег и неговото потенцијално влијание врз евровалутата, забележувајќи дека профитот од средствата се користи за поддршка на Украина.

Зборувајќи по состанокот на министрите за надворешни работи на ЕУ во Копенхаген, Калас рече дека сите се согласиле дека е незамисливо Русија некогаш повторно да ги види овие пари освен ако целосно не ја компензира Украина за штетата предизвикана од војната.

„Не гледаме дека тие ќе платат за штетите. Затоа ни треба стратегија за излез за користење на средствата секогаш кога војната ќе заврши“, рече Калас.

Поголемиот дел од средствата се чуваат во Euroclear, депозитар за хартии од вредност во Белгија, чиј министер за надворешни работи, Максим Прево, рече дека засега е невозможно да се заплени.

„Тие средства се цврсто заштитени според меѓународното право. Нивното конфискување би предизвикало системска финансиска нестабилност, а исто така би ја еродирало довербата во еврото“, им рече тој на новинарите во Копенхаген.

Прево, исто така, ги отфрли повиците за промена на инвестициската стратегија за профитот од средствата, со цел да се обезбедат повисоки приноси. Тој рече дека тоа би било премногу ризично, финансиски и правно.

Минатата година, групата нации Г7 – вклучувајќи ја и ЕУ – се согласи да го искористи профитот генериран од средствата за финансирање на заем од 50 милијарди долари за Украина.

„Белгија и многу други земји не се подготвени да разговараат за преземање на средствата сега, но сите се согласуваат дека Русија треба да ги плати штетите, а не нашите даночни обврзници“, рече Калас.

Русија сигнализираше дека би можела да се согласи да ги користи замрзнатите средства за реконструкција во Украина, но ќе инсистира дел од парите да се потрошат на области од земјата што ги контролираат нејзините сили, изјавија извори за Ројтерс во февруари оваа година.