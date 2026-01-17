Управата за јавни приходи (УЈП) соопшти дека е во постојана и целосна соработка со надлежните институции во сите случаи каде што постои сомневање за незаконито постапување во даночната област, вклучително и во актуелниот случај кој се однесува на 11 вработени.

Од УЈП информираат дека до обвинителството е доставена целосна документација, како и стручни материјали и експертски појаснувања поврзани со даночната регулатива и постапките, кои произлегле од спроведените контроли.

„Управата за јавни приходи јасно нагласува дека нема компромис кога станува збор за незаконито

постапување, злоупотреба или корупција. Овие појави се неприфатливи и целосно спротивни на

професионалните и етичките принципи на институцијата.“ велат од УЈП.

Додека трае постапката, УЈП соопшти дека презела соодветни мерки за непречено функционирање на институцијата и стабилност на работните процеси во засегнатата организациона единица, со цел заштита на јавниот интерес и зачувување на институционалниот интегритет.