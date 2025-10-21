вто, 21 октомври, 2025

УЈП: Навремено поднесете ги ДДВ-04 пријавите и платете го даночниот долг за третиот квартал од 2025 година

Во овој период се поднесуваат месечни и тримесечни ДДВ-04 пријави, па во таа насока апелираат до даночните обврзници обврските да се исполнат навремено и да не се чека последниот ден од законски утврдениот рок, со цел да се избегне преоптоварување на системот и можни технички пречки во последен момент

МетаОд: Мета

фото: Управа за јавни приходи (УЈП)

Управата за јавни приходи апелира до даночните обврзници навреме да ги поднесат ДДВ-04 пријавите и да го платат данокот.

„Поради скратената работна недела, даночните обврзници располагаат со пократок рок за навремена подготовка и поднесување на даночните пријави и плаќање на даночниот долг. Законскиот рок за поднесување и плаќање на ДДВ-04 пријавите е 25 октомври (сабота), а бидејќи е неработен ден, истиот се поместува за првиот нареден работен ден – понеделник, 27 октомври 2025 година“, велат од УЈП.

Во овој период се поднесуваат месечни и тримесечни ДДВ-04 пријави, па во таа насока апелираат до даночните обврзници обврските да се исполнат навремено и да не се чека последниот ден од законски утврдениот рок, со цел да се избегне преоптоварување на системот и можни технички пречки во последен момент.

Напоменуваат дека поднесувањето на пријавата без истовремено плаќање на долгот не ги исполнува законските обврски.

„Само со целосно точно и навремено поднесување на пријавата и плаќање на обврските, се избегнуваат дополнителни камати, санкции и непотребен стрес,“ стои во соопштението на УЈП.

