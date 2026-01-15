Управата за јавни приходи ги демантира информациите дека се укинува мерката „МојДДВ“. Од УЈП велат дека не постои одлука за нејзино укинување и дека мерката продолжува да се спроведува континуирано.

„Јасно и недвосмислено истакнуваме дека не постои одлука за укинување на ‘МојДДВ’. Мерката се спроведува редовно, а средствата за нејзина реализација се предвидени во Буџетот за 2026 година“, соопштија од УЈП.

Апелираат граѓаните да не наседнуваат на шпекулации и да ги следат исклучиво официјалните информации и соопштенија на институцијата.