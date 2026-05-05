Управата за јавни приходи достави до граѓаните 862.896 годишни даночни пријави за остварен доход во 2025 година, а сите даночни обврзници ќе добијат и лична порака на својот профил на „МојДДВ” или на е-пошта регистрирана во УЈП. Граѓаните ќе треба да ја проверат точноста на податоците и да ја потврдат пријавата. Доколку има потреба треба и да ја дополнат пријавата со доходот кој не е опфатен или да ја коригирааат доколку утврди дека некој од износите не е точен.

Потврдата треба да се заврши до крајот на мај, а од УЈП велат дека по истекот на законскиот рок за потврдување, пријавите кои не се потврдени или коригирани ќе се сметаат за конечни.

Управата за јавни приходи апелира до граѓаните кои оствариле доход во земјава или странство во вид на пари, хартии од вредност, натура или друг вид на доход и сè уште не се регистрирани на системот „е- Даночни услуги“, во најкраток можен рок да ја завршат таа обврска.

Обврзниците во чија пријава се појавува повеќе платен данок, имаат можност во самата пријава да искажат барање за враќање на данокот и да ја внесат својата трансакциска сметка.