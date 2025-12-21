Маглата во котлините ќе се задржи и во следните неколку дена, а од среда се очекува расчистување, врнежи од дожд и снег на повисоките места и слаб до умерен ветер, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи. Темепературите ќе останат високи за овој период од годината и ќе се движат од минус два до седум степени Целзиусови наутро и до десет степени преку ден.

„До вторник ќе се задржи стабилно и тивко време. По одделни котлини ќе има појава на магла и зголемена облачност. Од вторник кон крајот на денот и во следните денови ќе има повремени локални врнежи од дожд, наместа пообилни. Поради спуштање на постуден воздух од север на планините и на некои од повисоките места врнежите ќе преминуваат во снег“, прогнозираат од УХМР.