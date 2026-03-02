Училиштата во селата Трахони, Епископи, Акротири и Асоматос, сите кои се наоѓаат во границите на британската база Акротири, денес се затворени „како мерка на претпазливост“ откако воздухопловната база во Акротири беше погодена од дрон кратко по полноќ, пренесува медиумоте Кипар Мејл.

Кипарската новинска агенција цитираше извор од Министерството за образование кој го потврди затворањето на училиштата и изјави дека доколку децата сепак пристигнат во училиштата, или ќе се обезбеди безбедно враќање дома или ќе останат под надзор на наставниците на училишниот терен.

Персоналот во британските бази беше информиран кратко по 1 часот наутро дека „мал дрон“ „удрил на аеродромот“ и дека властите на базите реагираат.

Исто така, беше потврдено дека нема жртви како резултат на ударот, но дека е предизвикана „мала штета“.

Властите на базите, исто така, им наложија на персоналот да „остане на место и да чека понатамошни инструкции“, предупредувајќи дека „може да има дополнителен удар“, а експлозијата и звуците на сирената се слушнаа во блискиот Лимасол.

Според Ројтерс, во текот на ноќта беспилотно летало го погодило британскиот воздухопловен пункт Акротири, при што била предизвикана ограничена материјална штета, но без жртви. Кипарскиот претседател Никос Христодулидис соопшти дека сите надлежни служби се во целосна оперативна готовност, а истовремено нагласи дека Кипар не учествува и нема намера да учествува во воени операции.

Во истите информации се наведува дека по „сомнителен удар со дрон“ жителите во близина на базата биле повикани да останат во засолниште, по што британските власти соопштиле дека неесенцијалниот персонал ќе биде дислоциран, додека останатите објекти продолжуваат да функционираат. Ова ја потврдува сликата за контролирана, но сериозна безбедносна реакција на островот.

Паралелно, британското Министерство за одбрана соопшти дека семејствата кои живеат во РАФ Акротири се преместуваат во алтернативно сместување на Кипар како претпазлива мерка. Во живото известување на „Гардијан“, локалниот контекст е опишан како поширок пакет мерки што вклучува и затворање училишта и евакуации каде што е неопходно, што покажува дека кипарските власти се обидуваат да спречат паника, но и да не го потценат ризикот.