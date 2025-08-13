сре, 13 август, 2025

Училиштата со дотации од идната година ќе добијат пари и за поддршка на учениците со посебни образовни потреби

Во моментов, дури 90 отсто од средствата кои ги добиваат општините се користат за исплата на плати и режиски трошоци на училиштата

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa

Училиштата во земјава парите кои ги добиваат преку дотации од Министерството за образование и наука ќе можат да ги трошат за плати, но и за поддршка на учениците со посебни образовни потреби. Како што информираше денеска министерката за образование и наука Весна Јаневска, усвоена е нова методологија за пресметка и распределба на средствата со кои општините го организираат основното и средното образование, која ќе почне да се применува од идната година. Во моментов, дури 90% од средствата кои ги добиваат општините се користат за исплата на плати и режиски трошоци на училиштата, што е значително над просекот во ЕУ каде изнесува 70%.

Во иднина, новата формула за финансирање на основното образование ќе има две компоненти – основна и варијабилна. Основната ќе го покрива стандардизираниот трошок по ученик, во кој влегуваат платите и придонесите на вработените, нивното стручно усовршување и режиските трошоци на училиштето, а варијабилната компонента ја сочинуваат трошоците за превоз на ученици, поддршка за ученици со посебни образовни потреби, за учениците кои следат настава на турски, босански и српски и за ученици кои следат настава во подрачни училишта.

„Основната ќе го покрива стандардизираниот трошок по ученик, кој утврдивме дека изнесува 112.747 денари на годишно ниво. Оваа компонента го зема предвид степенот на развој на училиштата, поразвиените училишта ќе добиваат помал, а помалку развиените училишта ќе добиваат поголем износ, за да се забрза нивниот развој. Варијабилната компонента ја сочинуваат трошоците за превоз на ученици, поддршка за ученици со посебни образовни потреби, за учениците кои следат настава на турски, босански и српски и за ученици кои следат настава во подрачни училишта“, рече министерката.

Формулата за пресметка на блок дотации за средното образование, исто така ќе го покрива основниот трошок по ученик со сите компоненти за плати, придонеси и режиски трошоци. Овој трошок по ученик е утврдено дека изнесува 103.589 денари.

Поздравувајќи го усвојувањето на новата методологија за пресметка на блок дотации, претставничката на УНИЦЕФ во Македонија, Лесли Милер рече дека оваа реформа претставува стратешки пресврт кон градење на поефикасен и поинклузивен образовен систем.

„Новата методологија ќе им помогне на училиштата подобро да одговорат на различните потреби на учениците преку дополнителна поддршка за вклучување на децата со посебни образовни потреби, оние што учат на јазиците на помалите етнички заедници и оние што потекнуваат од социјално ранливи семејства“, рече Милер.

Според Бојана Нацева, виш специјалист за образование на Светска банка,методологијата поттикнува транспарентност и отчетност во трошењето на јавните средства. Со јасни критериуми и правила, секоја општина ќе може да ги распредели средствата до општинските училишта, што ја зголемува довербата во образовниот систем и ги мотивира училиштата да работат поефикасно.

„Зголемувањето на средствата за стручно образование и обука со новата формула за финансирање, како и постојаниот раст на интересот на компаниите за вклучување во образовниот процес, се важни предуслови за подобрување на квалитетот на стручното образование и обука. Само со соработка помеѓу институциите и приватниот сектор може да создадеме стручно образование коешто ќе им овозможи на младите подобри можности за вработување“, рече Курт Витрих, тим лидер на проектот „Образование за вработување“ финансиран од Швајцарската амбасада.

ПОВРЗАНО

Македонија

Четири основни училишта и спортска сала во Кисела Вода, Центар и Могила ќе станат енергетски ефикасни

Четири основни училишта и една спортска сала во Oпштините Кисела Вода, Центар и Могила ќе бидат реконструирани и ќе имплементираат мерки за енергетска ефикасност....
Повеќе
Македонија

Климатизирани училници, скратени часови и засолништа на работното место предлага Институтот за јавно здравје

Институтот за јавно здравје објави Акциски план за справување со топлотни удари 2025 - 2030 во кој препорачуваат училиштата и факултетите да обезбедат климатизирани...
Повеќе

Најнови

Македонија

Стејт департмент: Сериозни предизвици за слободата на медиумите и закани кон новинарите во Македонија

Во најновиот извештај за човекови права во Северна Македонија за 2024 година, американскиот Стејт департмент истакнува дека ситуацијата е слична на претходните години, но голем проблем остануваат заканите и насилството врз...
Повеќе
Европа

Европската вселенска агенција го лансираше првиот сателит од новата генерација за метеоролошко следење

Европската вселенска агенција (ЕСА) и Европската организација за експлоатација на метеоролошки сателити (ЕУМЕТСАТ) успешно го лансираа сателитот MetOp-SG-A1, првиот од новата генерација метеоролошки сателити за поларна орбита. Лансирањето беше извршено на...
Повеќе
Ctrl - Z

75 филма и македонски премиери на годинешниот „МакеДокс“

Фестивалот на креативен документарен филм „МакеДокс“ ќе се одржи од 21 до 28 август на повеќе локации во Скопје – Куршумли-ан, Музеј на Македонија, Сули-ан, МКЦ и „Лабораториум“. Мотото годинава е...
Повеќе
Македонија

Почина оперската пејачка Милка Ефтимова

Почина познатата македонска оперска пејачка Милка Ефтимова. Како доајен на Македонската опера и амбасадор на македонската уметност и култура во светот, таа во својата долготрајна, богата и плодна кариера, отпеа четириесет...
Повеќе

Стејт департмент: Сериозни предизвици за слободата на медиумите и закани кон новинарите во Македонија

Во најновиот извештај за човекови права во Северна Македонија за 2024 година, американскиот Стејт департмент истакнува дека ситуацијата е слична на претходните години, но голем проблем остануваат заканите и...

Европската вселенска агенција го лансираше првиот сателит од новата генерација за метеоролошко следење

75 филма и македонски премиери на годинешниот „МакеДокс“

Почина оперската пејачка Милка Ефтимова

Скопјанец под истрага зашто во „опел корса“ чувал 57 пакувања марихуана

Огнот ги јаде шумите, нема абер за брза реакција од системот

Училиштата со дотации од идната година ќе добијат пари и за поддршка на учениците со посебни образовни потреби

Повици за заедништво и еднаквост на одбележувањето на 24 години од Охридскиот рамковен договор

Летни попусти на Близард: „Vessel of Hatred Deluxe Edition“ за Diablo 4 со најдобар сооднос цена–содржина

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Стејт департмент: Сериозни предизвици за слободата на медиумите и закани кон новинарите во Македонија

Европската вселенска агенција го лансираше првиот сателит од новата генерација за метеоролошко следење

75 филма и македонски премиери на годинешниот „МакеДокс“