Училиштата со дотации од идната година ќе добијат пари и за поддршка на учениците со посебни образовни потреби

Училиштата во земјава парите кои ги добиваат преку дотации од Министерството за образование и наука ќе можат да ги трошат за плати, но и за поддршка на учениците со посебни образовни потреби. Како што информираше денеска министерката за образование и наука Весна Јаневска, усвоена е нова методологија за пресметка и распределба на средствата со кои општините го организираат основното и средното образование, која ќе почне да се применува од идната година. Во моментов, дури 90% од средствата кои ги добиваат општините се користат за исплата на плати и режиски трошоци на училиштата, што е значително над просекот во ЕУ каде изнесува 70%.

Во иднина, новата формула за финансирање на основното образование ќе има две компоненти – основна и варијабилна. Основната ќе го покрива стандардизираниот трошок по ученик, во кој влегуваат платите и придонесите на вработените, нивното стручно усовршување и режиските трошоци на училиштето, а варијабилната компонента ја сочинуваат трошоците за превоз на ученици, поддршка за ученици со посебни образовни потреби, за учениците кои следат настава на турски, босански и српски и за ученици кои следат настава во подрачни училишта.

„Основната ќе го покрива стандардизираниот трошок по ученик, кој утврдивме дека изнесува 112.747 денари на годишно ниво. Оваа компонента го зема предвид степенот на развој на училиштата, поразвиените училишта ќе добиваат помал, а помалку развиените училишта ќе добиваат поголем износ, за да се забрза нивниот развој. Варијабилната компонента ја сочинуваат трошоците за превоз на ученици, поддршка за ученици со посебни образовни потреби, за учениците кои следат настава на турски, босански и српски и за ученици кои следат настава во подрачни училишта“, рече министерката.

Формулата за пресметка на блок дотации за средното образование, исто така ќе го покрива основниот трошок по ученик со сите компоненти за плати, придонеси и режиски трошоци. Овој трошок по ученик е утврдено дека изнесува 103.589 денари.

Поздравувајќи го усвојувањето на новата методологија за пресметка на блок дотации, претставничката на УНИЦЕФ во Македонија, Лесли Милер рече дека оваа реформа претставува стратешки пресврт кон градење на поефикасен и поинклузивен образовен систем.

„Новата методологија ќе им помогне на училиштата подобро да одговорат на различните потреби на учениците преку дополнителна поддршка за вклучување на децата со посебни образовни потреби, оние што учат на јазиците на помалите етнички заедници и оние што потекнуваат од социјално ранливи семејства“, рече Милер.

Според Бојана Нацева, виш специјалист за образование на Светска банка,методологијата поттикнува транспарентност и отчетност во трошењето на јавните средства. Со јасни критериуми и правила, секоја општина ќе може да ги распредели средствата до општинските училишта, што ја зголемува довербата во образовниот систем и ги мотивира училиштата да работат поефикасно.

„Зголемувањето на средствата за стручно образование и обука со новата формула за финансирање, како и постојаниот раст на интересот на компаниите за вклучување во образовниот процес, се важни предуслови за подобрување на квалитетот на стручното образование и обука. Само со соработка помеѓу институциите и приватниот сектор може да создадеме стручно образование коешто ќе им овозможи на младите подобри можности за вработување“, рече Курт Витрих, тим лидер на проектот „Образование за вработување“ финансиран од Швајцарската амбасада.