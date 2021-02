Училишен одбор во Калифорнија си поднесе оставка откако видео од нивниот состанок стана вирално

Сите членови на Управниот одбор на основните училишта во округот Оукли, Калифорнија, си поднеле оставки откако случајно биле фатени како им се потсмеваат на родителите на учениците за време на состанок преку една од платформите за видео конференција, пренесе Си-ен-ен.

Разговорот зачинет со вулгарности и навреди кон родителите можел да го слушне секој, бидејќи поради невнимание на креаторите на состанокот, наместо да биде приватен, истиот бил отворен за сите, па припадници на заедницата на округот каде што се наоѓаат засегнатите училишта веќе се најавиле за да го проследат состанокот.

Пред да започне состанокот, членовите на Управниот одбор зборувале за постови кои родителите ги објавувале на социјалните мрежи и во кој го критикувале тековното затворање на училиштата во тој дел од САД поради пандемијата со ковид-19.

„За жал тие нè критикуваат затоа што ги сакаат нивните дадилки назад“, рекла една од членовите на училишниот одбор, укажувајќи дека родителите ги сметаат наставниците за дадилки.

Друг член на училишниот одбор се пошегувал дека родителите сакаат нивните деца да се вратат во училиште за тие да можат дома да користат марихуана.

"My brother had a delivery service for medical marijuana and his clientele were parents of kids at school." @nbcbayarea pic.twitter.com/vgAhY90lmG

3) School Board Trustee Richie Masadas then appeared to link parents' frustration over close closures to drug use.

Трета членка, не сфаќајки дека преносот од состанокот може да го види секој, упатила навреди кон еден од родителите што претходно ја критикувал затоа што присуствувала на забава, на што другите пристуни на состанокот почнале да се смеат.

8) While pres. of the school board resigned, Kim Beede, who used profanity to threaten parents, remains on the board.

Here's what she said about parents who criticize her online:

"Bit*h, if you're going to call me out, I'm going to f*ck you up."@nbcbayarea pic.twitter.com/fGdKC0nQwQ

— Bigad Shaban (@BigadShaban) February 19, 2021