Уште едно студио на Ubisoft ги затвора своите врати. Ubisoft Belgrade е најновото студио што е затворено од страна на францускиот издавач. Ова затворање доаѓа директно по ненадејното затворање на Ubisoft Winnipeg, пренесува Инсајдер Гејминг.

Ubisoft Belgrade беа формирани во 2016 година. Во тоа време, српското студио за поддршка работеше на игри како што се Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint и Wildlands, The Crew 2, Rainbow Six, Skull & Bones и други.

Сите вработени во студиото се отпуштени, што броеше околу 100 луѓе. Кога се формираше, студиото започна со само 10 вработени. Одлуката е дел од нов бран реструктуирање што истовремено го погодува и канадскиот град Винипег, како и студиото во Барселона, а вкупно би можеле да бидат укинати до 380 работни места.

Изворите велат дека процесите меѓу проектите во Ubisoft се „обновуваат“ со нови стратегии. Ова доведе до затворање на студија, отпуштања и отстранување на вработени од одредени проекти.

Според интерната објава на компанијата до која дошол Insider Gaming, Ubisoft ја објаснува одлуката како дел од пошироко поедноставување на работењето.

“Во изминатите месеци, Ubisoft ја развива својата организација за да го поедностави начинот на работа, да ја намали трошочната основа и да ја зајакне компанијата на долг рок”, се вели во соопштението, во кое се додава дека “беа донесени тешки одлуки за затворање на нашите студија во Винипег и Белград. Во продукцијата, беа донесени тешки одлуки за затворање на нашите студија во Винипег и Белград, а започнавме консултации во врска со предложеното реструктуирање на нашето студио во Барселона со префокусирање на активностите на „Рејнбоу Сикс“ под услов да се консултираат претставниците на вработените. Промени се во тек и низ целата глобална организација за издаваштво, за да се прилагоди начинот на кој се структурирани и распоредени тимовите, а воедно да се одржи силно присуство на клучните пазари. Додека се во тек консултациите, овие одлуки значат дека до 380 вработени би можеле да бидат засегнати. Овие промени не го одразуваат талентот, посветеноста или придонесите на засегнатите лица.“, стои во официјално соопштение од Убисофт.

Затворањето на белградското студио е само последното поглавје во долгата низа. Само во 2026 година ова е веќе шести бран отпуштања: во јануари беше затворена канцеларијата во Халифакс, отпуштени се околу 55 вработени во Шведска и 29 во Абу Даби, во февруари 40 луѓе го напуштија Ubisoft Toronto, а во март историското студио Red Storm загуби 105 вработени и беше деградирано во студио за поддршка. Со најновите кратења, бројката на укинати работни места оваа година се приближува до 700.

Целта е јасна: компанијата сака да ги намали фиксните трошоци за 500 милиони евра, од 1,75 милијарди долари во март 2023 на 1,25 милијарди до март 2028 година. Кратењата дојдоа откако Ubisoft обезбеди инвестиција од 1,25 милијарди долари од кинескиот гигант Tencent, кој купи удел во новоформираната креативна куќа Vantage Studios.