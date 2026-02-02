Во напад со руски беспилотен авион врз автобус што превезувал рудари во централно-источниот украински регион Дњепропетровск загинаа најмалку 12 лица, соопштија официјални лица. Според полицијата, автобусот се движел на околу 65 километри од фронтовската линија. ДТЕК, најголемата приватна енергетска компанија во Украина, соопшти дека убиените патувале од еден од нејзините рударски објекти откако ја завршиле својата смена.

„Непријателскиот беспилотен авион удри во близина на шатл-автобус на компанијата во областа Павлоград. Прелиминарно, 12 лица беа убиени, а уште седум беа ранети“, изјави на Телеграм началникот на регионалната воена администрација, Олександр Ганжа.

Во претходен напад со беспилотно летало во регионот во текот на ноќта загинаа маж и жена во централниот град Дњепарк, изјави Ганжа во претходна објава. Во неделата, беспилотно летало погоди и породилиште во јужниот Запорожје, при што беа повредени најмалку седум лица, вклучувајќи две жени кои беа на лекарски преглед.

Нападите се случија истиот ден кога едностраното намалување на руските напади врз Украина, објавено од американскиот претседател Доналд Трамп, требаше да заврши. Трамп во четврток изјави дека Владимир Путин се согласил да ги прекине нападите врз Киев и други градови за време на студено време.

Сепак, условите на неговиот договор со рускиот претседател не беа јасни, а Кремљ не го поврза наводното примирје со времето.

Втор круг разговори меѓу руски, украински и американски претставници за план подготвен од САД за ставање крај на речиси четиригодишната војна во Украина ќе започне во среда, изјави во недела украинскиот претседател Володимир Зеленски.

Еден од претставниците на Путин, Кирил Дмитриев, во саботата одржа ненадејни разговори со американски претставници во Флорида без Украина. Меѓу тие американски претставници беа пратеникот на Трамп, Стив Виткоф, секретарот за финансии, Скот Бесент, зетот на Трамп, Џаред Кушнер, и високиот советник на Белата куќа, Џош Груенбаум.

Ниту Кремљ ниту САД не ги потврдија новите датуми за разговорите, за кои Зеленски рече дека ќе бидат на 4 и 5 февруари во Абу Даби.

САД велат дека се блиску до посредување за договор за прекин на конфликтот – најсмртоносниот во Европа од Втората светска војна – но ниту Москва ниту Киев не успеаја да најдат компромис за клучното прашање за територијата.

Русија, која окупира околу 20% од својот сосед, се залага за целосна контрола врз источниот регион Донецк во Украина како дел од каков било договор и се закани дека ќе го земе со сила ако разговорите не успеат.

Украина предупреди дека отстапувањето територија ќе ја охрабри Москва и дека нема да потпише договор што нема да ја одврати Русија од повторна инвазија. Многу Украинци сметаат дека идејата за предавање на територијата што нивните војници ја бранеле со години е несовесна.

Првата рунда разговори за американскиот план, одржана во Абу Даби минатиот петок и сабота, не донесе никаков напредок.