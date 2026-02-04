Саиф ал-Ислам Гадафи, син на поранешниот либиски лидер Моамер Гадафи, е убиен во очигледен атентат во неговиот дом во градот Зинтан во северозападна Либија, изјави шефот на неговиот политички тим. Тој имаше 53 години. Саиф ал-Ислам Гадафи некогаш се сметаше за наследник на неговиот татко диктатор – кој беше погубен откако неговиот режим беше соборен во кулминацијата на протестите на Арапската пролет во 2011 година – и во последните години се обидуваше да се врати во политиката во Либија.

„Четири маскирани напаѓачи упаднале во резиденцијата на Саиф ал-Ислам Гадафи и ги оневозможиле безбедносните камери пред да го убијат во предавнички и кукавички напад“, изјави неговиот политички советник Абдула Отман во соопштението на социјалните мрежи.

Либиските власти не издадоа официјална потврда, а немаше и непосреден коментар од Меѓународниот кривичен суд (МКС), кој долго време бараше апсење на помладиот Гадафи по обвинение за злосторства против човештвото.

Роден на 25 јуни 1972 година, во Триполи, либискиот главен град, Саиф ал-Ислам Гадафи беше втор син на Моамер Гадафи, кој владееше со Либија од 1969 година до неговото соборување и смрт во 2011 година.

На 21 февруари 2011 година, додека протестите се ширеа низ Либија, Саиф ал-Ислам Гадафи одржа телевизиско обраќање предупредувајќи на граѓанска војна, хаос и сиромаштија доколку востанието продолжи. Говорот означи решителен отстапок од неговата реформистичка личност и јавно го усогласи со насилното сузбивање на демонстрантите од страна на режимот.

Во јуни 2011 година, МКС издаде налози за апсење и за Саиф ал-Ислам Гадафи и за неговиот татко за злосторства против човештвото извршени за време на задушувањето на бунтот. По падот на Триполи, Саиф ал-Ислам Гадафи избегна апсење неколку месеци пред да биде приведен во ноември 2011 година од страна на милиција во западниот либиски град Зинтан. Тој остана во притвор таму до јуни 2017 година, кога милицијата го објави неговото ослободување според контроверзниот закон за општа амнестија усвоен од Претставничкиот дом на Либија.

Во ноември 2021 година, тој повторно се појави на политичката сцена, регистрирајќи се како кандидат на долго одложуваните претседателски избори во Либија. Неговата кандидатура предизвика остри поделби, при што поддржувачите го прикажуваа како симбол на стабилност, а противниците го осудуваа како потсетник на авторитарното владеење и нерешените воени злосторства. Изборите подоцна беа одложени на неодредено време поради политички ќорсокак и безбедносни проблеми.

Пред неговата смрт, Саиф ал-Ислам Гадафи се стремеше еден ден да се врати во политичкиот живот и во последните месеци почна да составува предлог за помирување, изјави извор близок до него за Си-Ен-Ен.

Во изјавата од вторникот, тимот на Саиф ал-Ислам Гадафи ги повика либиското судство, меѓународната заедница, Обединетите нации и организациите за човекови права да започнат независна и транспарентна истрага за да ги идентификуваат и гонат одговорните