Осомничен кој пукал на контролен пункт во Белата куќа бил убиен во размена на оган со агенти на Тајната служба во саботата навечер, потврдија официјални лица. Американскиот медиумски партнер на Би-Би-Си-Ес-Би-Си го именува осомничениот како Насире Бест, 21-годишен маж кој бил познат на агенцијата за заштита и имал документирана историја на ментални здравствени проблеми.

Претседателот на САД, Доналд Трамп, им се заблагодари на полицајците за нивната брза и професионална акција во апсењето на вооружениот напаѓач, за кој рече дека во објава на социјалните мрежи имал насилна историја.

Пукањето се случува само еден месец откако вооружен напаѓач отвори оган на вечерата на дописниците од Белата куќа. Инцидентот во саботата е сè уште под истрага, а затворањето на патиштата околу Белата куќа веројатно ќе остане во сила и преку ноќ.

Непосредно пред 18 часот по локално време, еден човек извадил пиштол од чантата и почнал да пука пред Белата куќа на раскрсницата на 17-та улица и Пенсилванија Авенју Северозапад во Вашингтон, во близина на зградата на Извршната канцеларија Ајзенхауер.

Полициските службеници на Тајната служба поставени на аголот возвратија на оган, погодувајќи го вооружениот човек. Потоа тој беше однесен во болница, каде што беше прогласен за мртов. Во пукањето беше ранет и еден случаен минувач, но Тајната служба не даде дополнителни детали за неговата состојба. Во нападот нема повредени полицајци.

Трамп бил во Белата куќа во тоа време, но немало влијание врз заштитените лица или операциите, соопшти агенцијата.

Извор запознаен со истрагата изјави за Си-Би-Ес дека Бест се обидел да влезе во Белата куќа во јули 2025 година и бил уапсен од полицајци во близина, по што поминал време во психијатриска установа. Тој живеел во Вашингтон 18 месеци.

„Благодарност до нашата одлична Тајна служба и органите за спроведување на законот за брзата и професионална акција преземена вечерва против вооружен човек во близина на Белата куќа“, напиша Трамп на социјалните мрежи.

Истакнувајќи дека пукањето се случило откако вечерата на дописниците од Белата куќа била прекината од друг вооружен човек, тој рече дека тоа покажува колку е важно за сите идни претседатели да го добијат она што ќе биде најбезбедниот и најсигурниот простор од ваков вид некогаш изграден во Вашингтон,- алудирајќи на неговата планирана балска сала во Белата куќа.

Откако се слушнале истрели, новинарите во Белата куќа биле брзо однесени во просторијата за брифинзи. Некои снимале кога се случил инцидентот и истрелите можеле да се слушнат во далечината додека разговарале пред камера.