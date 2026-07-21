Директорката на јавното претпријатие „Комуналец“ од Гостивар Арта Асани и уште две лица денеска се лишени од слобода, информираат во Министерството за внатрешни работи (МВР). Ова следува откако денеска беше соопштено дека 3.100 лица побарале лекарска помош со симптоми на труење од водата во водоводот.

„Полициски службеници од полициската станица Гостивар во координација со Основното јавно обвинителство – Гостивар лишија од слобода три лица во врска со сомненијата за загадување на водата во гостиварскиот водовод. Лишени од слобода се А.А. од Здуње – в.д. директор на ЈП „Комуналец“ Гостивар, В.Д. од Форино шеф на „Водовод и канализација“ и Л.Н. од Вруток – технички директор на ЈП „Комуналец“ Гостивар. Надлежните институции продолжуваат да преземаат дејствија за прибирање докази во предистражна постапка“, наведено е во соопштението од МВР.