Уапсени осомничени за кражбата на скапоцен накит од Лувр, потврди обвинителството во Париз

Француските власти уапсија двајца осомничени за спектакуларната кражба на скапоцен накит од музејот Лувр во Париз, потврди париската обвинителка Лор Беку. Еден од уапсените се подготвувал да ја напушти земјата преку аеродромот Шарл де Гол.

Првото апсење било извршено околу 22 часот во саботата, кога осомничениот се обидел да се качи на лет кон Алжир, јавува весникот Ле Парисјен. Вториот осомничен бил приведен неколку часа подоцна во парискиот регион. Двајцата мажи, наводно во триесеттите години од животот, се од областа Сен-Сен-Дени и претходно биле познати на полицијата, пренесе агенцијата Франс-прес.

Обвинителката Беку не го потврди точниот број на уапсени, но нагласи дека акцијата ја спровела специјализираната единица на париската полиција. Таа ја осуди прераната објава на информации во медиумите, предупредувајќи дека тоа може да ја загрози истрагата и потрагата по останатите сторители и по украдениот накит.

Кражбата се случи на 19 октомври во раните утрински часови, кога група маскирани лица за само четири минути украле осум вредни предмети од кралската колекција.

Крадците користеле подвижна скала од камион за да се искачат до прозорец на првиот кат од музејот, при што го искористиле, како што велат вработените, „слепиот агол“ на безбедносниот систем. Потоа, искршиле витрина, земале накит со проценета вредност од 102 милиони долари, и побегнале со скутери, оставајќи зад себе една круна.

Меѓу украдените предмети се наоѓа и смарагден и дијамантски ѓердан што Наполеон Бонапарта ѝ го подарил на својата втора сопруга, царицата Мари Луиз.

Беку изјави дека јавните и приватните камери овозможиле следење на движењето на осомничените низ Париз и околните региони, а на местото на кражбата биле пронајдени десетици ДНК траги и отпечатоци.

„Ова е голем неуспех“, изјави директорот на музејот Лувр по инцидентот. Настанот предизвика жестока дебата за безбедноста во културните установи во Франција.

Само 24 часа по кражбата во Лувр, уште еден музеј во источна Франција пријавил кражба на златни и сребрени монети, а минатиот месец биле украдени златни грутки вредни 1,5 милион долари од Природонаучниот музеј во Париз. Во врска со тој случај е уапсена и обвинета една кинеска државјанка.