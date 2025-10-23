чет, 23 октомври, 2025

Уапсени лихвари, заработиле над два милиони евра со кои купувале имоти и се луксузирале

Криминалната група позајмувала пари со пресметување на камата од 5 или 15 отсто месечно зголемување

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Photo by Alexander Mils on Unsplash

Единаесет лица се уапсени, а еден е недостапен од криминална група која се занимавала со лихварство и перење пари, информираат од Министерството за внатрешни работи. Посочуваат дека до Основното јавно обвинителство се поднесени кривични пријави против Б.К.(35), кој во моментов е недостапен и против Љ.Љ.(29), Д.В.(29), А.Т. (29), Д.Љ.(32), М.В.(25), М.Н.(36), А.Т.(32), З.А.(42) кои се веќе лишени од слобода за кои постои основано сомневање дека како соизвршители или помагачи ги сториле двете кривични дела. М.К.(73), П.К.(41) и Г.С.(46), пак се осомничени само за перење пари.

Основното јавно обвинителство, пак информира дека е донесена Наредба за спроведување на истрага против дванаесетте осомничени лица, Исто така, ОЈО до судијата на претходна постапка во Основниот кривичен суд во Скопје утре ќе достави и предлог за притвор на осомничените.

Како што информираат од МВР, деветмина од осомничените од почетокот на 2022 година до денеска се организирале во криминална група што се занимавала со давање на пари со договор, притоа договарајќи несразмерна имотна корист во пари, средства или недвижен имот. Искористувајќи ја финансиската состојба на оштетените лица им позајмувале пари со пресметување на камата од 5 или 15 отсто месечно зголемување за секое задоцнување. Од оштетените барале да им бидат вратени позајмените парични средства со пресметана камата или месечно да го исплаќаат износот по основ на камата, а кога тие не биле во можност да ја вратат позајмицата, осомничените барале да го предадат или оптоварат имотот со кој располагале, пренесувајќи го на име на некој од осомничените. Наплатата се вршела директно преку некој од осомничените или преку трансакционите сметки во банка.

Парите кои во несразмерен износ ги враќале оштетените, се внесувале на сметките на осомничените во банка или во сеф, по што на различни начини се внесувале во легалните финансиски текови. Постои сомневање дека дванаестмината заедно со едно осомничено правно лице како организирана криминална група се стекнале со имотна корист од над 125 милиони денари или над два милиони евра. Тие, дел од парите ги префрлале на сметки на правни и физички лица, дел ги користеле за своите животни потреби, купувале недвижен и движен имот и воделе луксузен живот, а голем дел биле извадени во готовина.

ПОВРЗАНО

Балкан

Уапсен поранешен министер за одбрана на Црна Гора, како дел од истрага против криминална група

Поранешниот министер за одбрана и поранешен функционер на Демократската партија на социјалистите, Предраг Бошковиќ, е уапсен утрово по наредба на Специјалното државно обвинителство, како...
Повеќе
Подглавна секција

Му земале илјадници евра претставувајќи се како членови на криминална група

Основното јавно обвинителство Скопје донесе Наредба за спроведување истражна постапка против три лица осомничени за кривично дело изнуда, казниво по член 258 од Кривичниот...
Повеќе

Најнови

Македонија

Независниот кандидат за градоначалник на Македонски Брод, Милосим Војнески, се повлече од трката

Независниот кандидат за градоначалник на Општината Македонски Брод, Милосим Војнески, се повлече од трката по првиот изборен круг. Војнески, кој заедно со кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ Жарко Ристески, влезе во вториот круг...
Повеќе
Македонија

Дератизација во училиштата, градинките и зградите и дезинфекција на јавни површини во Центар

Општината Центар ќе направи дератизација и дезинфекција во училиштата и градинките како еден од начините за справување со кризата со натрупаното ѓубре кое не се подигнува со денови. Градоначалникот Горан Герасимовски, информираше...
Повеќе
Македонија

Уапсени лихвари, заработиле над два милиони евра со кои купувале имоти и се луксузирале

Единаесет лица се уапсени, а еден е недостапен од криминална група која се занимавала со лихварство и перење пари, информираат од Министерството за внатрешни работи. Посочуваат дека до Основното јавно обвинителство...
Повеќе
Ctrl - Z

Патувачката изложба за балканскиот рис отворена во Сарајот во Ресен

Патувачката изложба посветена на балканскиот рис вчера беше отворена во Домот на културата во Ресен, во зградата на Сарајот, еден од најрепрезентативните споменици на неокласичното архитектонско наследство во земјата од почетокот...
Повеќе

Независниот кандидат за градоначалник на Македонски Брод, Милосим Војнески, се повлече од трката

Независниот кандидат за градоначалник на Општината Македонски Брод, Милосим Војнески, се повлече од трката по првиот изборен круг. Војнески, кој заедно со кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ Жарко Ристески, влезе во...

Дератизација во училиштата, градинките и зградите и дезинфекција на јавни површини во Центар

Уапсени лихвари, заработиле над два милиони евра со кои купувале имоти и се луксузирале

Патувачката изложба за балканскиот рис отворена во Сарајот во Ресен

Сиљановска-Давкова го честиташе 23 Октомври: Имаме обврска да продолжиме, но не со оружје, туку со реформи

Украина би можела да добие шведски борбени авиони купени со замрзнати руски пари

Откако пропаднаа преговорите за мир во Украина, САД со нови санкции против Русија

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Независниот кандидат за градоначалник на Македонски Брод, Милосим Војнески, се повлече од трката

Дератизација во училиштата, градинките и зградите и дезинфекција на јавни површини во Центар

Патувачката изложба за балканскиот рис отворена во Сарајот во Ресен