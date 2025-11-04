Уапсена воена адвокатка во Израел која сподели видео како израелски војници малтретираат палестински затвореник

Полицијата во Израел ја уапси и притвори највисоката правна службеничка на војската Јифат Томер-Јерушалми откако таа призна дека споделила снимки од војници кои наводно напаѓаат палестински притворен, а потоа всушност лажеле за своите постапки пред високиот суд на Израел.

Воената адвокатка, Томер-Јерушалми, минатата недела во писмо за оставка изјави дека одобрила објавување на видеото за да се смират нападите врз воените истражители и обвинители кои работат на случајот.

Десничарските политичари и стручњаци ги застапуваа војниците притворени во врска со случајот како херои, ги нападнаа воените истражители како предавници и побараа случајот против војниците да биде отфрлен.

Томер-Јерушалми сега е уапсена под сомнение за измама и кршење на довербата, злоупотреба на службена должност, попречување на правдата и откривање на службени информации од страна на јавен службеник, објавија израелските медиуми.

Нејзиното апсење и притвор покренува сериозни прашања за владеењето на правото во Израел, одговорноста за злоупотреба и убивање на Палестинци за време на она што комисијата на ОН го нарече геноцидна војна и способноста на земјата да се брани пред меѓународните судови.

Во јули 2024 година, обвинителите извршија рација во воениот притворен центар Сде Теиман, кој стана озлогласен по тортурата, и приведоа 11 војници на испрашување.

Тие беа осомничени за насилен напад врз Палестинец од Газа, вклучително и анално силување. Жртвата беше хоспитализирана со повреди, вклучувајќи скршени ребра, прободено белодробно крило и оштетување на ректумот, според обвинението, а Томер-Јерушалми започна истрага.

Владата и крајно десничарските политичари и стручњаци ја обвинија дека го оштетила глобалниот углед на Израел со тоа што го започнала случајот и го објавила видеото, всушност претставувајќи ги нејзините напори за гонење на екстремното насилство како проект за поткопување на државата.

„Инцидентот во Сде Теиман предизвика огромна штета на имиџот на државата Израел и Израелските одбранбени сили“, изјави израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху во неделата. „Ова е можеби најтешкиот напад врз односите со јавноста што го доживеала државата Израел од нејзиното основање.“

По првите апсења на војници во случајот во летото 2024 година, толпа од крајната десница се собра пред Сде Теиман барајќи истрагата да се прекине. Некои од демонстрантите – вклучувајќи еден министер и двајца членови на Кнесетот – упаднаа во базата.

Томер-Јерушалми го објави видеото во август 2024 година по протестите, наведувајќи во своето писмо за оставка дека тоа е обид да се разоткрие лажната пропаганда против органите за спроведување на законот во армијата.

Денови подоцна, пет војници беа обвинети за тешка злоупотреба и нанесување сериозни телесни повреди. Тие не се именувани и во моментов не се во притвор или под никакви законски ограничувања, објавија израелските медиуми.

Томер-Јерушалеми последователно одби да отвори или да продолжи со истраги за други случаи на можни воени злосторства од страна на израелската војска, поради притисокот од јавните напади во врска со случајот, објави Хаарец.

Има само една пресуда за израелски војник за напад врз Палестинци во притвор за време на војната, иако е документирана широко распространета тортура и злоупотреба во израелскиот затворски систем, а десетици Палестинци починаа во заробеништво.