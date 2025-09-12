пет, 12 септември, 2025

Уапсен осомничениот за убиството на Чарли Кирк

Гувернирот објасни дека член на семејството на осомничениот се обратил до надлежните откако Робинсон признал или индиректно навестил дека го извршил убиството.

МетаОд: Мета

-

Извор: Канцеларија на гувернерот на сојузната држава Јута

Федералното истражно биро (ФБИ) денеска одржа прес-конференција на која гувернерот на Јута, Спенсер Кокс, потврди дека осомничениот за убиството на конзервативниот инфлуенсер Чарли Кирк е уапсен.

Осомничениот е 22-годишниот Тајлер Робинсон од Јута.

Гувернирот објасни дека член на семејството на осомничениот се обратил до надлежните откако Робинсон признал или индиректно навестил дека го извршил убиството.

Нагласи и дека член на семејството на Робинсон ги известил истражителите дека тој во последниве години станал „пополитички активен“. Семејството се присетило на неодамнешна вечера кога Робинсон спомнал дека Кирк ќе дојде на Универзитетот Јута и кажал дека „Кирк е полн со омраза и шири омраза“.

Цимерот на осомничениот покажал пораки разменети на апликацијата „Дискорд“ каде се зборувало за земање пушка од скривалиште, оставање на оружјето завиткано во пешкир, набљудување на областа и промена на облека. Спомнати биле и гравирани куршуми, оптика и дека пушката е „уникатна“.

Истражителите ја пронашле пушката завиткана во темен пешкир.

Гувернерот Кокс им оддаде признание на полицијата, ФБИ и јавноста за нивната вклученост и помошта во истрагата. Тој посебно се заблагодари на семејството на осомничениот кое, како што рече, „постапи исправно и го пријави случајот во полиција“.

„Особено сакам да им се заблагодарам на семејството на Чарли Кирк и да повикам сите да мислиме на нив додека се движиме кон правда во овој случај,“ изјави Кокс.

ПОВРЗАНО

Подглавна секција

МАГА ги обвинуваат „Саут Парк“ за убиството на Чарли Кирк – Комеди Централ ја повлекоа епизодата

По атентатот врз Чарли Кирк, некои конзервативци покажуваат со прст кон анимираната серија „Саут Парк“ за исмејување на конзервативниот лидер на мислата во неодамнешна...
Повеќе
Подглавна секција

ФБИ објави нови видеа од осомничениот каде што се гледа неговото бегство по пукањето врз Чарли Кирк

Американските власти и ФБИ упатија итен апел за помош од јавноста додека продолжуваат да го бараат напаѓачот врз конзервативниот активист Чарли Кирк, објавувајќи нови...
Повеќе

Најнови

Подглавна секција

Уапсен осомничениот за убиството на Чарли Кирк

Федералното истражно биро (ФБИ) денеска одржа прес-конференција на која гувернерот на Јута, Спенсер Кокс, потврди дека осомничениот за убиството на конзервативниот инфлуенсер Чарли Кирк е уапсен. Осомничениот е 22-годишниот Тајлер Робинсон од...
Повеќе
Македонија

Ангелов: Дрисла нема ограда, секој може да влезе, веќе имаше три неуспешни обиди за потпалување

Полицијата ќе испитува дали вработени во Дрисла или пак надворешни лица имаат удел во пожарот што веќе неколку дена гори на депонијата, најави денеска директорот на Дирекцијата за заштита и спасување...
Повеќе
Македонија

Ќоку го демантираше Касами, а потоа – себеси, српска донација за гимназијата или таен план за изградба на црква во Тетово?

Донацијата од 800 илјади евра од компанија од српско потекло за реконструкција на двете стари објекти на тетовската гимназија, е проследена со полемики дека станува збор за таен договор за изградба...
Повеќе
Македонија

Обвинителите апелираат политичарите да се воздржат од неосновани напади што ја загрозуваат довербата во институциите

Здружението на јавните обвинители најостро реагира на недоличните и неаргументирани изјави на одредени политичари со кои директно се загрозува интегритетот и самостојноста на Јавното обвинителство и на правосудните институции воопшто. Апелираат политичарите...
Повеќе

Уапсен осомничениот за убиството на Чарли Кирк

Федералното истражно биро (ФБИ) денеска одржа прес-конференција на која гувернерот на Јута, Спенсер Кокс, потврди дека осомничениот за убиството на конзервативниот инфлуенсер Чарли Кирк е уапсен. Осомничениот е 22-годишниот Тајлер...

Ангелов: Дрисла нема ограда, секој може да влезе, веќе имаше три неуспешни обиди за потпалување

Ќоку го демантираше Касами, а потоа – себеси, српска донација за гимназијата или таен план за изградба на црква во Тетово?

Обвинителите апелираат политичарите да се воздржат од неосновани напади што ја загрозуваат довербата во институциите

МАГА ги обвинуваат „Саут Парк“ за убиството на Чарли Кирк – Комеди Централ ја повлекоа епизодата

„Исклучи го говорот на омраза“: Герила инсталација со силна порака во Скопје

Фотографката Илина Пулејкова меѓу победниците на регионалниот фото-натпревар „Три, четири, сега! Европа е наша!“

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Ангелов: Дрисла нема ограда, секој може да влезе, веќе имаше три неуспешни обиди за потпалување

Ќоку го демантираше Касами, а потоа – себеси, српска донација за гимназијата или таен план за изградба на црква...

Обвинителите апелираат политичарите да се воздржат од неосновани напади што ја загрозуваат довербата во институциите