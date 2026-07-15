Министерството за внатрешни работи денеска информираше дека во текот на вчерашниот ден во Скопје бил уапсен Александар Лазаров (41) од Кочани, кој минатата недела избега низ прозорец на полициската станица. За Лазаров беше распишана потерница по барање на Основниот суд во Кочани бидејќи е осомничен дека сторил кривично дело неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурзори.

„На 14.07.2026 по добиени оперативни информации за лице за кое од страна на МВР е распишана централна и меѓународна потерница, од страна на полициски службеници од СВР Скопје-Потраги од слобода е лишен Александар Лазаров (41) од Кочани“, информираат од МВР.

Лазаров е спроведен во Полициска станица Кисела Вода за понатамошна постапка.

Тој беше приведен минатата недела откако на влез во виничкото село Истибања, заедно со Ј.Ј. (25), кога при претрес на автомобилот со кој се возеле, инспектори пронашле и одзеле бела прашкаста материја. Следниот ден Лазаров успеал да избега од Полициската станица во Кочани, по што беше издадена и меѓународна потерница.