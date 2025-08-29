пет, 29 август, 2025

Уапсен 75 годишник од тетовско кој полово вознемирувал малолетничка

Лицето е лишено од слобода по претходна пријава од 11 август, од страна на 42 годишна жена од тетовско, дека З.Б. полово ја вознемирувал нејзината малолетна ќерка, наведено е во соопштението на МВР

МетаОд: Мета

Фото: Фејсбук профил на МВР

Службени лица од СВР Тетово вчера го лишиле од слобода З.Б. (75) од тетовско, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело „полово вознемирување“, информираат во Министерството за внатрешни работи (МВР).

„Лицето е лишено од слобода по претходна пријава од 11 август, од страна на 42 годишна жена од тетовско, дека З.Б. полово ја вознемирувал нејзината малолетна ќерка“, наведено е во соопштението.

Како што се додава, полициски службеници од СВР Тетово по добиена судска наредба извршиле претрес во дом и помошни простории на З.Б., при што пронашле и одзеле мобилен телефон, лаптоп, ресивер и други предмети. Во МВР информираат дека по целосно расчистување и документирање на случајот, ќе биде поднесен соодветен поднесок.

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
