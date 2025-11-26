Француските власти уапсија уште четири лица во врска со минатомесечната спектакуларна кражба на крунски накит од Лувр во вредност од околу 88 милиони евра.

„Станува збор за двајца мажи на возраст од 38 и 39 години и две жени на возраст од 31 и 40 години, сите од регионот на Париз“, изјавија полициски извори. Француските медиуми објавија дека меѓу уапсените е и последниот наводен член на бандата од четири лица што упадна во музејот.

Повикувајќи се на полициски извори, весникот „Ле Паризиен“ објави дека осомничениот крадец бил приведен во вторникот наутро и дека е задржан во полициската станица. Тој се соочил со обвиненија за организирана кражба и криминален заговор.

Осомничениот имал криминално досие и бил поврзан со тројцата наводни членови на бандата кои веќе биле уапсени и биле под формална истрага, а сите имале врски со париското предградие Обервилиер, објави „Ле Паризиен“.

Наводните крадци паркирале украден камион пред музејот и користеле растеглива скала и лифт за товар за да стигнат до прозорецот на првиот кат од галеријата Аполо во кражбата од 19 октомври, една од најспектакуларните кражби во поновата француска историја.

Две лица скршиле необезбеден прозорец и две стаклени витрини во галеријата пред да се спуштат во лифтот и да избегаат со мотоцикли управувани од уште двајца во дрска грабеж преку ден што траела помалку од седум минути од почеток до крај.

Бандата избегала со осум парчиња, вклучувајќи смарагдна и дијамантска огрлица што Наполеон Бонапарта ѝ ја дал на својата втора сопруга, Марија Луиз, и комплет тиара со 212 бисери и речиси 2.000 дијаманти што некогаш ѝ припаѓале на сопругата на Наполеон III.

Досега ниту еден од скапоцените камења не е пронајден. ДНК анализата на предметите оставени на местото на настанот, меѓу кои беа ракавици, елек и секачи за дискови, доведе до апсење една недела подоцна на двајцата осомничени за влегување во музејот, идентификувани како Ајед Г и Абдулае Н.

Трет маж, Слиман К, за кој се сомнева дека возел еден од двата скутери што се користеле во кражбата, беше приведен неколку дена подоцна. Се смета дека еден од мажите уапсени во вторникот е вториот возач и четвртиот член на тимот.

Петтиот осомничен обвинет за помагање на бандата, исто така, веќе е обвинет. Државниот ревизор на Франција овој месец ја нарече кражбата повик за будење за целосно несоодветното темпо на безбедносните подобрувања во најпосетуваниот музеј во светот.

Управата на Лувр ги прифати поголемиот дел од заклучоците на ревизорот. Административната истрага за кражбата истакна хронично, структурно потценување на ризикот од упад и кражба и несоодветна безбедност.