Твитер ќе ги забрани имитаторите, вели Илон Маск откако корисниците почнаа да го имитираат него

Новиот извршен директор на Твитер, Илон Маск изјави дека секој кој во своето име на оваа социјална мрежа ќе вклучува имитација на друго лице без јасно да наведе дека станува збор за пародија, ќе биде трајно суспендиран. Ова предупредување милијардерот го упати откако некои познати личности ги сменија нивните имиња на платформата, претставувајќи се како „Илон Маск“, пишува „Гардијан“.

„Претходно издадовме предупредување пред суспензија, но сега кога воведуваме широка верификација, нема да има предупредување“, напиша Маск на Твитер.

Previously, we issued a warning before suspension, but now that we are rolling out widespread verification, there will be no warning.

This will be clearly identified as a condition for signing up to Twitter Blue.

— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2022