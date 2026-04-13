Американски судија ја отфрли тужбата за клевета на Доналд Трамп против „Волстрит Џурнал“ поради сторијата во која се наведува името на американскиот претседател во честитката за роденденот на Џефри Епштајн во 2003 година, но рече дека Трамп може повторно да го поднесе случајот, пренесува Ројтерс.

Окружниот судија од Мајами, Дарин Гејлс, рече дека Трамп не го исполнува стандардот за „вистинска злоба“ што јавните личности мора да го исчистат при клевета. Тоа значи дека тие мора да докажат не само дека јавната изјава за нив била лажна, туку и дека медиумот или лицето што ја дало изјавата знаело или требало да знае дека е лажна.

Гејлс изјави дека Трамп може да поднесе изменета верзија на тужбата до 27 април. Во својата тужба, Трамп ја нарече наводната честитка за роденден „лажна“ и побара 10 милијарди долари за она што го нарече штета на неговиот углед.