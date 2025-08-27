сре, 27 август, 2025

Тужба против „OpenAI“ по самоубиство на тинејџер во САД

Во јануари годинава, според обвинението, тинејџерот веќе разговарал со ChatGPT за методи на самоубиство, а програмата продолжила да одговара наместо да го упати кон стручна помош

МетаОд: Мета

-

Photo by Sanket Mishra on Unsplash

Родители од Калифорнија поднеле тужба против компанијата OpenAI, тврдејќи дека четботот ChatGPT придонел за самоубиството на нивниот 16-годишен син Адам Реин, пишува Би-би-си.

Тужбата е поднесена во Врховниот суд на Калифорнија од страна на Мет и Марија Реин, родители на починатиот тинејџер. Во неа се приложени разговори со ChatGPT, во кои момчето изразувало мисли за самоубиство. Семејството тврди дека програмата му понудила „технички спецификации“ за начини на извршување на чинот.

Според тужбата, Адам започнал да го користи ChatGPT во септември 2024 година, најпрво за училишни задачи и интереси поврзани со музика и јапонски стрипови. Со тек на време, тој почнал да ѝ се доверува на апликацијата за лични проблеми. Во јануари годинава, според обвинението, тинејџерот веќе разговарал со ChatGPT за методи на самоубиство, а програмата продолжила да одговара наместо да го упати кон стручна помош.

Последната комуникација, наведена во судските документи, покажува дека Адам најавил план да си го одземе животот, на што ChatGPT наводно му одговорил: „Благодарам што зборуваш отворено за тоа… нема да погледнам настрана.“

Истата вечер, неговата мајка го пронашла мртов.

Родителите ја обвинуваат OpenAI дека свесно создала систем кој поттикнува психолошка зависност кај корисниците и дека ги заобиколила безбедносните протоколи при пуштањето на најновата верзија GPT-4.0.

Во реакција за BBC, од OpenAI изразиле сочувство до семејството и најавија дека го разгледуваат предметот. Компанијата нагласи дека нејзините модели се тренирани да ги насочуваат корисниците кон стручна помош, но признаа дека „во одредени моменти системите не реагирале како што било предвидено“.

Овој случај отвора сериозни прашања за улогата на вештачката интелигенција во менталното здравје и потребата од построги безбедносни стандарди.

ИзворBBc

ПОВРЗАНО

Подглавна секција

Шведскиот премиер изложен на критики зашто користел ChatGPT

Шведскиот премиер, Улф Кристерсон, се најде на удар на критики откако призна дека редовно се консултира со алатки базирани на вештачка интелигенција за да...
Повеќе
Подглавна секција

Камала Харис изјави дека нема да се кандидира за гувернер на Калифорнија

Камала Харис, поранешната потпретседателка и претседателски кандидат на демократите во 2024 година, во среда објави дека нема да се кандидира за гувернер на Калифорнија...
Повеќе

Најнови

Економија

Владата ќе го одобри договорот за грант од 3,7 милиони евра од ЕИБ за изградбата на Коридорот 8 кон Бугарија

Вицепремиерот и министерт за транспорт Александар Николоски одржа средба со вицепремиерот и министер за транспорт на Бугарија, Гроздан Караџов, каде што се конкретизираа работите за изградба на третата фаза за пругата од Крива Паланка до...
Повеќе
Ctrl - Z

Со премиера на „La Grazia“ започнува 82. Венецијански филмски фестивал

Со премиера на филмот „La Grazia“ од италијанскиот режисер Паоло Сорентино, денеска започнува 82. издание на Венецијанскиот филмски фестивал. Најстариот филмски фестивал во светот и годинава е домаќин на голем број...
Повеќе
Македонија

Автобусите на ЈСП утре ќе возат по неделен, а од понеделник почнуваат по зимскиот возен ред

Автобусите на ЈСП Скопје од понеделник 1 септември, со стартот на новата училишна година, ќе почнат да возат по делничен зимски возен ред. Утре, на верскиот празник Успение на Пресвета Богородица, автобусите...
Повеќе
Главна секција

Македонија пет години го одложува законот за климатска акција, иако е главна алатка за борба со климатските промени

Македонија нема закон за климатска акција, ниту, пак, Национален план за адаптација на климатските промени, не се знае колкави се емисиите на стакленички гасови, ниту пак какви се ефектите од мерките...
Повеќе

Владата ќе го одобри договорот за грант од 3,7 милиони евра од ЕИБ за изградбата на Коридорот 8 кон Бугарија

Вицепремиерот и министерт за транспорт Александар Николоски одржа средба со вицепремиерот и министер за транспорт на Бугарија, Гроздан Караџов, каде што се конкретизираа работите за изградба на третата фаза за пругата од Крива...

Со премиера на „La Grazia“ започнува 82. Венецијански филмски фестивал

Автобусите на ЈСП утре ќе возат по неделен, а од понеделник почнуваат по зимскиот возен ред

Македонија пет години го одложува законот за климатска акција, иако е главна алатка за борба со климатските промени

Данска го повика американскиот дипломат во Копенхаген поради сомнежи за тајни операции во Гренланд

„Еко свест“ ќе отстрани скршена бетонска бариера од Крива Река, за да се обезбеди слободен тек на реката

Професорот Горан Марковски е кандидат за градоначалник на Скопје од граѓанската платформа „Независни заедно“

ТАВ Македонија донира целосно опремено амбулантно возило на Општата болница во Кочани

ОН му порачаа на Израел дека мора да има правда, по бомбардирањето на болницата во Газа

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Владата ќе го одобри договорот за грант од 3,7 милиони евра од ЕИБ за изградбата на Коридорот 8 кон Бугарија

Со премиера на „La Grazia“ започнува 82. Венецијански филмски фестивал

Автобусите на ЈСП утре ќе возат по неделен, а од понеделник почнуваат по зимскиот возен ред