Туск: Западот нема да ги прифати руските барања за присвојување украинска територија

Киев мора да биде вклучен во мировните преговори за Украина, вели Доналд Туск, премиерот на Полска, предупредувајќи дека не смее да ѝ се дозволи на Русија да ги оспорува границите „неказнето“, пренесува „Гардијан“.
Полскиот премиер Доналд Туск вели дека европските лидери „остануваат обединети во својот пристап“.
Според Туск, „за Полска и за европските партнери мора да биде јасно дека не може да се менуваат граници со сила“ и дека Русија не смее да има корист од својата инвазија врз Украина.
„Западот, вклучително и европските земји, нема да ги прифати руските барања кои едноставно се сведуваат на присвојување на украинска територија,“ вели Туск.
Тој предупредува дека не смее да ѝ се дозволи на Русија да помисли дека може да ги оспорува границите на други земји.