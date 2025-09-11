Туск: Полска е поблиску до воен конфликт од кога било по Втората светска војна

Полскиот премиер, Доналд Туск, изјави дека земјата е поблиску до воен конфликт од кога било досега од Втората светска војна, додека Варшава и сојузниците на НАТО размислуваат за одговор на упадот на руски беспилотни летала во полскиот воздушен простор.

Полска ја активираше својата и воздушната одбрана на НАТО, соборувајќи најмалку три дрона, додека рускиот напад врз Украина се прошири на територијата на НАТО рано во средата. По нападот, Варшава изјави дека сојузниците на НАТО дале конкретни предлози за зајакнување на воздушната одбрана на земјата. Велика Британија размислува за распоредување авиони „Тајфун“ како дел од засилената мисија за воздушно набљудување за заштита на источниот дел на алијансата.

Туск изјави дека имало најмалку 19 повреди на полскиот воздушен простор во текот на ноќта, а некои од нив влегле во Полска од белоруска територија. Четири полски аеродроми, вклучувајќи ги и двата што ја опслужуваат Варшава, беа затворени за сообраќај за време на упадот. Премиерот на Холандија, Дик Шуф, изјави дека авиони Ф-35 од неговата земја учествувале во мисијата за пресретнување на беспилотните летала. Најмалку три дрона беа соборени.

Туск, кој свика итен состанок на кабинетот во среда наутро, рече: „Се справуваме со провокација од големи размери… Подготвени сме да ги одбиеме таквите провокации. Ситуацијата е сериозна и никој не се сомнева дека мора да се подготвиме за различни сценарија.“

Белата куќа соопшти дека Трамп ќе разговара со новоизбраниот националистички претседател на Полска, Карол Навроцки, додека американскиот амбасадор во НАТО, Метју Витакер, ја повтори поддршката за Варшава поради загриженоста во Европа за тоа како администрацијата на Трамп би можела да одговори на рускиот напад врз НАТО. „Ние стоиме зад нашите сојузници во НАТО во услови на овие нарушувања на воздушниот простор и ќе го браниме секој сантиметар од територијата на НАТО“, напиша Витакер во објава на X.

Британскиот министер за одбрана, Џон Хили, рече дека побарал од вооружените сили на Велика Британија да разгледаат опции за зајакнување на воздушната одбрана на НАТО над Полска. Тој зборуваше по состанокот на Е5 на министри од Франција, Германија, Велика Британија, Италија и Полска, кој неговиот полски колега го напушти порано за да се врати дома поради упадот со беспилотни летала.

Хили рече: „Денес, како пет нации, му велиме на претседателот Путин: вашата агресија служи само за зајакнување на единството меѓу нашите земји од НАТО; вашата агресија служи само за зајакнување на нашата решеност да застанеме на страната на Украина.“

Русија започнува ноќни напади врз Украина користејќи големи, камикази дронови базирани на ирански дизајн и неформално познати како „Шахеди“. Претседателот на Украина, Володимир Зеленски, изјави дека во нападот во текот на ноќта биле употребени 415 дронови и 40 ракети, од кои повеќето биле насочени кон западните делови на земјата. Едно лице беше убиено во регионот Житомир.

Зеленски ги повика земјите од НАТО да започнат силен одговор на упадот во Полска. „Москва секогаш ги тестира границите на можното и ако не наиде на силна реакција, преминува на ново ниво на ескалација“, напиша Зеленски во објава на социјалните медиуми. „Денес беше уште еден ескалациски чекор… Не еден „Шахед“, што можеше да се нарече несреќа, туку најмалку осум напаѓачки дронови кои ја таргетираа Полска.“

Руското министерство за одбрана објави соопштение во кое се вели дека Москва нема цели на територијата на Полска, без да потврди или негира дека нејзините дронови влегле во полскиот воздушен простор.

Вршителот на должноста амбасадор на Русија во Полска, Андреј Ордаш, ги нарече обвинувањата против Москва неосновани, велејќи дека не се презентирани докази што докажуваат дека овие дронови се од руско потекло.

Полскиот министер за надворешни работи, Радослав Сикорски, рече дека Варшава нема сомнение дека се работи за намерен напад. „Кога еден или два дронови го прават тоа, можно е да станува збор за техничка дефект, но… во овој случај имало 19 прекршувања и едноставно е невозможно да се има предвид дека тоа би можело да биде случајно“, рече тој.