Турскиот суд осуди 11 лица на доживотен затвор поради пожар во хотел во кој загинаа 78 лица

Турскиот суд денеска осуди 11 лица, вклучувајќи го и сопственикот на хотелот Гранд Картал, на доживотен затвор поради пожарот во јануари во кој загинаа 78 лица, вклучувајќи околу 30 деца.

Истрагата за пожарот што го зафати хотелот во северниот планински луксузен ски-центар Карталкаја покажала дека биле прекршени безбедносните норми. Покрај 78-те мртви, повредени се и 137 лица. Цели семејства беа убиени во пожарот, а роднините поставија слики од жртвите пред гимнастичката сала во северниот град Болу, која се користеше за сослушувањата.

Сопственикот, менаџерот на хотелот и неколку членови на одборот на хотелот беа меѓу оние на кои судот им изрече доживотни затворски казни. Заменик-градоначалникот на Болу и локалниот началник на противпожарната служба, исто така, добија затворски казни. Триесет и две лица, од кои 20 беа во притвор, се соочија со обвиненија на сослушувањето.

Истрагата откри дека противпожарниот аларм не работел ноќта на пожарот и дека дел од опремата за гас не ги исполнува безбедносните норми. Обвинителството истакна дека сопственикот и управителите на хотелот намерно игнорирале препораки од претходни инспекции, додека некои локални функционери издавале дозволи без соодветна проверка.

„Имавме редовни инспекции“, изјави пред судот Халит Ергул, сопственик на „Гранд Картал“, кој беше осуден на доживотна казна затвор. Тој ја негираше одговорноста и го обвини добавувачот на гасна опрема.

„Не дозволив дури ни огномет пред хотелот за свадби затоа што не сакав птиците да умрат“, рече тој, според новинската агенција DHA.

Луѓето кои избегаа од пожарот и роднините на загинатите сведчеа пред судот за пожарот што започна во хотелскиот ресторан непосредно пред 3,30 часот наутро.

„Одам на гробишта секој ден. Ниеден психолог не може да ја ублажи таквата болка“, рече Хилми Алтин, кој ги загуби сопругата и деветгодишната ќерка во катастрофата.

Семејствата на загинатите, кои во текот на судењето присуствуваа на рочиштата, ја поздравија одлуката како чекор кон правдата, но побараа и посилна државна контрола врз хотелите и туристичките објекти. „Ова не беше несреќа, туку резултат на небрежност и алчност“, изјави мајка на една од жртвите.

Трагедијата во „Гранд Картал“ ја потресе Турција и го отвори прашањето за слабата примена на безбедносните стандарди во туристичкиот сектор. Владата најави нови регулативи и почести инспекции во сите сместувачки капацитети, особено во ски-одморалиштата и зимските центри.

Случајот останува симбол на системските пропусти во турскиот туристички бизнис и потсетник дека комерцијалниот успех никогаш не смее да биде поважен од човечкиот живот.