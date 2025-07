Туристички брод се преврте во виетнамскиот залив Ха Лонг при што загинаа повеќе од триесетина луѓе

Десетици луѓе загинаа откако туристички брод се преврте за време на бура во заливот Ха Лонг во североисточен Виетнам, според извештаите на државните медиуми, додека спасувачките операции продолжија до раните утрински часови во неделата, пренесува Вашингтон Пост.

Нуркачи на морнарицата беа распоредени за да помогнат во потрагата, која беше отежната од немирно море, силни ветрови и обилни дождови. Најмалку десет лица беа спасени, а превртениот брод беше спасен и одвлечен на брегот.

Бродот што превезуваше 48 виетнамски туристи и пет члена на екипажот се преврте откако наиде на ненадејна бура во саботата попладне, се вели во извештаите. Најмалку осум деца беа меѓу 37-те потврдени жртви.

Заливот Ха Лонг е популарна туристичка дестинација во покраината Куанг Нин, околу 100 милји источно од Ханој, позната по своите варовнички пештери и бели песочни плажи. Местото на светското наследство на УНЕСКО привлече околу 2,6 милиони туристи во 2023 година, според туристичката агенција на Виетнам.

Вицепремиерот на Виетнам, Тран Хонг Ха, отпатува на местото на настанот за да ја надгледува операцијата за спасување. Тој изрази сочувство до семејствата на жртвите и ја опиша како „жалечка и непредвидена несреќа“, соопшти „Виетнам њуз“.

Властите ветија финансиска поддршка за ожалостените семејства, соопшти државната медиумска агенција, додавајќи дека ќе се спроведе преглед на протоколите за поморска безбедност во областа.

Инцидентот се случил додека тајфунот Вифа, силна тропска бура, се приближува кон регионот и се очекува да донесе обилни дождови и опасни временски услови во северните провинции и крајбрежниот регион на Виетнам.

Меѓу преживеаните е и 10-годишно момче кое се засолнило во воздушен џеб пред да избега од превртениот брод, објавија локалните медиуми. „Сè се случи толку брзо“, рече момчето, именувано од локалните медиуми како Хоанг Нхат М.. „Се обидов да излезам, а потоа војниците ме спасија“.

🆘 At 2:02am July 20, the capsized tourist boat with 53 people on board in Hạ Long Bay was successfully salvaged, towed ashore for further investigation.

As of now, 10 people were rescued alive, and 37 were confirmed dead (with the identities of 4 victims still being verified). pic.twitter.com/sUrinbKbhv

— Việt Nam News (@VietnamNewsVNS) July 20, 2025