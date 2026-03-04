Турција соопшти дека воздушната одбрана на НАТО уништила балистичка ракета испукана од Иран додека се упатувала кон турскиот воздушен простор, што е првпат членката на алијансата да биде вовлечена во растечкиот конфликт на Блискиот Исток, пренесува Ројтерс.

Не беше јасно каде била насочена ракетата, но портпарол на НАТО рече дека трансатлантскиот одбранбен блок го осудува иранското насочување кон Турција и дека цврсто стои зад сите сојузници.

Турското министерство за одбрана соопшти дека ракетата поминала над Ирак и Сирија пред да биде соборена од воздушните и ракетните одбранбени системи на НАТО стационирани во источниот Медитеран.

Немаше непосреден коментар од САД, кои имаат воздухопловни сили стационирани во базата Инџирлик на југот на Турција. Базата се наоѓа во покраина што се граничи со покраината Хатај, каде што турските власти соопштија дека паднале остатоци од пресретнувачката ракета на НАТО.

„Ги предупредуваме сите страни да се воздржат од дејствија што би довеле до понатамошна ескалација на конфликтот во регионот. Во овој контекст, ќе продолжиме да се консултираме со НАТО и нашите други сојузници“, соопшти Министерството за одбрана, додавајќи дека нема жртви или повредени.

„Сите потребни чекори за одбрана на нашата територија и воздушен простор ќе бидат преземени решително и без двоумење. Ги потсетуваме сите страни дека го задржуваме правото да одговориме на какви било непријателски дејствија против нашата земја“, се додава во соопштението.

Две други првични изјави од високи турски претставници за инцидентот не го споменаа Член 4 на НАТО, во кој се наведува дека сојузниците ќе „се консултираат заедно секогаш кога, според мислењето на која било од нив, територијалниот интегритет, политичката независност или безбедноста“ на членка е загрозена.

Турскиот министер за надворешни работи, Хакан Фидан, му упати протест на иранскиот колега, Абас Аракчи, во телефонски разговор по инцидентот, изјави турски дипломатски извор.

Анкара се обиде да посредува во разговорите меѓу Иран и САД во неделите пред САД и Израел да започнат напади врз Иран, предизвикувајќи напади со ракети и беспилотни летала од страна на Техеран. Неколку земји во Заливот и на други места беа зафатени од последиците.