Проблем со надземното напојување и расипаниот воз „ЛеШатл“ вчера ги блокираа сите правци на тунелот под Ла Манш, предизвикувајќи хаос во патувањето за илјадници луѓе кои се обидуваа да патуваат за Нова Година. Тунелот делумно повторно беше отворен, дозволувајќи им на некои услуги на „Еуростар“ и „ЛеШатл“ – кои превезуваат возила и патници низ тунелот помеѓу Фолкстон и Кале – да продолжат, но со доцнења.

„Еуростар“ соопшти дека денеска ќе ги обнови сите свои услуги преку Ла Манш, но предупреди дека сè уште може да има некои доцнења и откажувања во последен момент. Прекинот, предизвикан од дефект во надземното напојување на системот, ги измени плановите за илјадници патници во Лондон, Париз, Брисел и Амстердам за време на една од најпрометните недели за патување во годината.

Во соопштението на својата веб-страница утрово, операторот на брзи возови „Еуростар“ изјави: „Услугите продолжија денес по проблемот со електричната енергија во тунелот под Ла Манш вчера и некои дополнителни проблеми со железничката инфраструктура во текот на ноќта“.

„Планираме да ги извршуваме сите наши услуги денес, но поради последиците сè уште може да има некои доцнења и можни откажувања во последен момент“, се вели во соопштението.

Гетлинк, кој го управува тунелот Ла Манш, изјави дека се надева дека транспортот брзо ќе се врати во нормала, но, патниците се подготвуваат за втор ден можни прекини. Некои сведочат дека поминале часови заглавени во возовите преку ноќ додека чекале да тргнат.

Еден човек изјави за Би-Би-Си дека се качил на линијата во 19 часот за Париз, но до 2,30 сè уште бил заглавен во возот на влезот во тунелот. Тој рече дека персоналот му кажал дека шансите да стигнат во Париз, се 50:50.

Вчера до пладне, најмалку десетина услуги на Еуростар помеѓу Велика Британија, Франција, Белгија и Холандија беа откажани, а превозникот ги повика своите патници да го пререзервираат своето патување за друг ден доколку е можно, со бесплатни замени.

„Исто така, им советуваме на патниците да не доаѓаат на нашите станици ако нивните возови веќе се откажани“, посочија од копманијата.

Железничкиот оператор се извини и рече дека патниците можат бесплатно да ги преуредуваат своите планови или можат да ја откажат резервацијата и да добијат поврат на парите или е-ваучер.