Највисокиот разузнавачки службеник на американската влада им рече на пратениците дека иранскиот режим „се чини дека е недопрен, но во голема мера деградиран“, но сепак постојано ги избегнуваше прашањата за тоа дали претседателот Доналд Трамп бил предупреден за последиците од војната што траеше неколку недели, вклучувајќи ги нападите на Иран врз земјите од Персискиот Залив и неговото ефикасно затворање на виталниот Ормутски Теснец, пренесува Асошиејтед Прес.

Тулси Габард, директорка на националното разузнавање, исто така изјави во подготвените забелешки до Комитетот за разузнавање на Сенатот дека нападите на САД врз Иран минатата година ја укинале нуклеарната програма на Иран и дека оттогаш немало никакви напори за обнова на таа способност.

Изјавата беше значајна со оглед на постојаните тврдења на Трамп дека војната со Иран е неопходна за да се спречи она што тој го нарече непосредна закана од Исламската Република. Габард намерно рече дека тој заклучок е само на претседателот, бидејќи одби директно да одговори дали разузнавачката заедница исто така проценила дека нуклеарниот систем на Иран претставува непосреден ризик за Соединетите Држави.

„Не е одговорност на разузнавачката заедница да утврди што е, а што не е непосредна закана“, рече таа во еден момент.

Демократскиот сенатор Џон Ософ од Џорџија возврати: „Токму ваша одговорност е да утврдите што претставува закана за Соединетите Американски Држави“.

Сведочењето дојде на првото од двете конгресни сослушувања што се одржуваат секоја година за да ѝ понудат на јавноста увид во во голема мера тајните операции на владините разузнавачки агенции и заканите со кои се соочуваат.

Сослушувањата оваа недела се одржуваат во време на контрола околу војната со Иран и зголемена загриженост за тероризмот дома по неодамнешните напади во синагога во Мичиген и универзитет во Вирџинија. Сослушувањето во среда, исто така, се случи еден ден по оставката на Џо Кент како директор на Националниот центар за борба против тероризмот. Кент рече дека не може „со чиста совест“ да ја поддржи војната и не се согласува дека Иран претставува непосредна закана.

Но, сослушувањето кое траеше неколку часа понуди малку откритија од Габард, кој постојано одбиваше да разговара за разговорите со Трамп или други високи разузнавачки службеници кои сведочеа.

„Многу сум разочаран“, рече разочараниот сенатор Марк Ворнер, врвниот демократ во Комитетот за разузнавање на Сенатот. „Ова е единственото време од годината кога јавноста може да чуе од вас во ваква средина.“

Честа линија прашања за демократите: Какви разузнавачки информации, ако воопшто ги имало, му биле дадени на Трамп за потенцијалните последици од војната? Трамп, на пример, рече дека бил изненаден што Иран одговорил на нападите од Соединетите Држави со напаѓање на арапските земји и се справувал со економското влијание од ефикасното затворање на Ормутскиот теснец, водна површина што го поврзува Персискиот Залив со светските океани и е витален премин за нафта и гас.

Прес-секретарката на Белата куќа, Каролин Ливит, во објава на X изјави дека Трамп бил „целосно информиран“ за можноста Иран да го затвори Ормутскиот теснец и дека Пентагон планирал за можноста Иран да го затвори „со децении“.

Но, планот на Трамп да го обезбеди водниот пат е нејасен, особено откако оваа недела изјави дека НАТО и повеќето други сојузници ги отфрлиле неговите повици да помогнат во неговото обезбедување. Иран рече дека теснецот е отворен освен за САД и нивните сојузници.

Демократите добија малку директни одговори кога извршија притисок врз претставниците на администрацијата за тоа што Трамп разбира за таа можност, при што Габард рече дека нема да ги открие своите разговори со него, а директорот на ЦИА, Џон Ратклиф, забележа дека тој имал безброј брифинзи со претседателот.