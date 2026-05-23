Директорката на Националното разузнавање, Тулси Габард, објави дека поднесува оставка до крајот од јуни, наведувајќи ја дијагнозата на рак кај нејзиниот сопруг, пренесува Си-Ен-Ен.

„За жал, морам да ја поднесам мојата оставка, која стапува на сила на 30 јуни 2026 година“, напиша таа во писмо до претседателот Доналд Трамп. „На мојот сопруг, Абрахам, неодамна му беше дијагностицирана исклучително ретка форма на рак на коските. Тој се соочува со големи предизвици во наредните недели и месеци. Во овој момент, морам да се повлечам од јавната служба за да бидам покрај него и целосно да го поддржам во оваа битка.“

Трамп ја пофали Габард и објави дека главниот заменик-директор на Националното разузнавање, Арон Лукас, ќе служи како вршител на должноста директор на националното разузнавање по нејзината оставка.

„На нејзиниот прекрасен сопруг, Абрахам, неодамна му беше дијагностицирана ретка форма на рак на коските, и таа, со право, сака да биде со него, враќајќи го во добро здравје додека тие моментално водат тешка битка заедно“, напиша Трамп на Трут Сошл, додавајќи дека Габард завршила „неверојатна работа и ќе ни недостига“.

Во текот на последните неколку недели, претставници на Белата куќа слушнаа гласини дека Габард планира да си замине. Но, од пред две недели, таа негираше дека ја напушта администрацијата, изјави висок функционер на администрацијата. Во петокот, Габард се сретна со Трамп во Овалната соба за да го предаде писмото, според извор запознаен со неа.

Во своето писмо, Габард вели дека не може да дозволи нејзиниот сопруг сам да се соочи со дијагнозата.

„Абрахам беше моја карпа во текот на нашите единаесет години брак – цврсто стоејќи за време на моето распоредување во Источна Африка во мисија за заеднички специјални операции, повеќе политички кампањи, а сега и мојата служба во оваа улога. Неговата сила и љубов ме одржаа низ секој предизвик. Не можам со чиста совест да го замолам сам да се соочи со оваа борба додека јас продолжувам на оваа тешка и долготрајна позиција“, напиша таа.

Мандатот на Габард беше исполнет со контрадикторни и збунувачки пораки, особено за војната на САД со Иран, што понекогаш ја ставаше во неповолна положба кај Белата куќа.

Таа ќе биде најновиот член на кабинетот што ќе замине, по отпуштањата на министерката за внатрешна безбедност Кристи Ноем и државниот обвинител Пам Бонди од страна на Трамп и заминувањето на министерката за труд Лори Чавез-ДеРемер.

„Иако постигнавме значителен напредок во ODNI – унапредувајќи ја невидената транспарентност и враќајќи го интегритетот на разузнавачката заедница – признавам дека сè уште има важна работа што треба да се заврши“, напиша Габард во своето писмо до претседателот, истакнувајќи дека е посветена на олеснување на непречената транзиција.