Тројца работници од Непал загинаа во сообраќајка кај Штип

Основното јавно обвинителство Штип изврши увид на лице место на експресниот пат Штип-Радовиш, каде комбе со петмина патници излета од патот и падна од мостот во коритото на Балталичка река, информираат оттаму.

„Во комбето се превезувале работници ангажирани од фирма од Струмица. Во несреќата го загубија животот тројца работници кои според првичните сознанија се од Непал, додека едно лице е тешко повредено. Возачот се здобил со лесни повреди. ОЈО Штип презема дејствија за испитување на причините за несреќата. Се врши разговор со очевидци, а телата на починатите се дадени на обдукција. По наредба на јавен обвинител ќе биде извршено и сообраќајно вештачење“, се наведува во соопштението од Обвинителството.