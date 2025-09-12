пет, 12 септември, 2025

Тројца работници од Непал загинаа во сообраќајка кај Штип

Во комбето се превезувале работници ангажирани од фирма од Струмица

МетаОд: Мета

Фото: Мета.мк

Основното јавно обвинителство Штип изврши увид на лице место на експресниот пат Штип-Радовиш, каде комбе со петмина патници излета од патот и падна од мостот во коритото на Балталичка река, информираат оттаму.

„Во комбето се превезувале работници ангажирани од фирма од Струмица. Во несреќата го загубија животот тројца работници кои според првичните сознанија се од Непал, додека едно лице е тешко повредено. Возачот се здобил со лесни повреди. ОЈО Штип презема дејствија за испитување на причините за несреќата. Се врши разговор со очевидци, а телата на починатите се дадени на обдукција. По наредба на јавен обвинител ќе биде извршено и сообраќајно вештачење“, се наведува во соопштението од Обвинителството.

