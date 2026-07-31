Тројца грчки пожарникари загинаа додека се справуваа со пожарите на островот Крит и на југот од копното, соопшти грчката противпожарна служба, бидејќи екстремната топлина ги попречува напорите за контрола на пожарите што ја пустошат јужна Европа. Двајца пожарникари беа заробени во пожарот на Крит во близина на селото Крија Вриси додека се движеа меѓу фронтовите на пожар. Друг загина во посебен пожар во регионот Пелопонез, изјави портпарол на противпожарната служба за Ројтерс.

Многу од катастрофалните пожари, кои се протегаат од атлантскиот брег до источниот Медитеран и од шкотските висорамнини до југот на Шпанија, се надвор од контрола и горат близу до градовите и селата.

Температурите, влошени од климатската криза, достигнаа 38 степени Целзиусови во Бордо во Франција, каде што пожарникарите спречија огромен пожар во блиските борови шуми да стигне до предградијата, и 37 степени Целзиусови во Мадрид, западно од каде се случува најголемиот пожар во Шпанија. Десетици екипи на терен успеаја да го локализираат пожарот во Мадрид преку ноќ, соопштија вчера службите за итни случаи за регионот, но нов пожар во близина на Валенсија, каде што температурите ќе достигнат 32 степени Целзиусови, сè уште е надвор од контрола.

Во телевизиските коментари од командниот центар Навалкарнеро шпанскиот премиер, Педро Санчез, рече дека ситуацијата во близина на главниот град се подобрува, но нагласи дека ова е прв пат во шпанската историја шумски пожар да се искачи на оперативно ниво 3, при што националната влада ја презема одговорноста за одговор на катастрофата.

„Верувам дека следните 12 часа ќе бидат многу важни“, рече тој. „Тие ќе бидат одлучувачки во консолидирањето на работата што ја врши националниот систем за цивилна заштита“.

Придружен со силни ветрови, четвртиот топлотен бран од жешкото лето во Западна Европа ги вознемири пожарникарите, кои предупредуваат дека тоа го отежнува гаснењето на пожарите и го зголемува ризикот од повторно избувнување на пожари во областите што се стабилизирани. Нови пожари, исто така, предизвикаа евакуации во Грција и Турција.

Шумските пожари изгореа рекордна површина во Франција, покажуваат податоците од Европскиот информативен систем за шумски пожари, додека Франција и Шпанија доживеаја рекорден број пожари за овој период од годината. Повеќе од 330.000 луѓе во јужна Европа беа принудени да ги напуштат своите домови и хотели.