Тројца полицајци убиени во пукотница во централна Пенсилванија, двајца полицајци се во критична состојба

Тројца полицајци беа убиени, а двајца се уште се во критична, но стабилна состојба откако осомничениот отвори оган додека службениците за спроведување на законот се обидуваа да извршат потерница во рурална централна Пенсилванија, изјави комесарот на државната полиција на Пенсилванија, полковник Кристофер Парис, пренесува Си-Ен-Ен.

Осомничениот за пукањето е мртов откако беше застрелан од полицијата, соопштија официјални лица. Службениците за спроведување на законот беа на пат да го уапсат напаѓачот откако во среда беше поднесена обвинение за следење и кривично дело упаѓање на туѓ имот во округот Јорк, изјавија извори од спроведувањето на законот за CNN.

Се чинеше дека напаѓачот чека кога пристигнаа полицајците, велат изворите. Пукањето се случило на патот Хар во општината Норт Кодорус, пасторална област во округот Јорк, преполна со мали штали и пространо земјоделско земјиште околу 2 1/2 часа западно од Филаделфија.

Хеликоптер за медицински сестри подоцна бил забележан во едно од тревните полиња во областа, опкружен со кривулест пат осветлен со трепкачки светла од неколку противпожарни возила, полициски автомобили и амбулантни возила.

Според повеќе службеници за спроведување на законот кои биле информирани за истрагата, напаѓачот е поранешно момче на жена која живеела на фармата каде што се случила пукотницата. Во вторник, поранешната девојка пријавила во локалната полиција дека го видела мажот во блиското поле со пченка како ја демне куќата, соопштија службениците.

Полицијата на Северн Јорк добила налог за апсење и забрана за приближување, но не можела да го пронајде осомничениот напаѓач кога се обидела да му го предаде во вторник вечерта, според службениците.

Кога полицајците се вратија во следната посета во среда, напаѓачот во камуфлажна облека отвори оган од полето со пченка, удирајќи и убивајќи тројца полицајци од Северен Јорк, рекоа службениците. Потоа почна да се движи кон куќата, каде што се соочи со тројца шерифи од округот Јорк, според службениците. Двајца беа застрелани, а еден успеа да возврати на оган, убивајќи го напаѓачот, рекоа службениците.

Не е јасно дали напаѓачот ја чекал поранешната девојка или полицајците што го апселе, според службениците.

Ова е втората фармска заедница обележана со насилство со оружје од страна на полицајци во државата оваа година, забележаа службениците. Минатиот месец, 61-годишен маж во округот Сасквехана застрела двајца државни полицајци на автопат откако службениците велат дека го убил својот сосед. Тој беше смртно застрелан од полицијата.

Заканата од насилство со оружје не е нешто на што се навикнати оние што живеат во општината Северен Кодорус, според жителот Дејв Милер.

Службениците за спроведување на законот имаат тешка задача да ги одржуваат заедниците безбедни во светот што се менува, изјави Милер за CNN. „Ова не е голем град. Ова се широки отворени простори“, додаде Милер.

Гувернерот на Пенсилванија, Џош Шапиро, ја замоли јавноста да помисли на семејствата на ранетите и убиените полицајци.

„Она што го прават овие семејства на органите за спроведување на законот е извонредно. Тие ја поддржуваат личноста што ја облекува униформата и трча кон опасност“, рече Шапиро на прес-конференција во среда. „Тие се тука за нив кога ќе заминат наутро и се молат во текот на денот да се вратат дома навечер.“

Службениците не ги идентификуваа вклучените полицајци и за која агенција за спроведување на законот работеле.

„Смртта на кој било јавен службеник е апсолутна трагедија“, рече главниот обвинител на Пенсилванија, Дејв Сандеј, во соопштението.

„Дознавањето дека тројца полицајци биле убиени во округот Јорк, каде што работев многу години како обвинител и каде што сè уште го нарекувам дом, е незамисливо“, додаде тој.