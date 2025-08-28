чет, 28 август, 2025

Тројца осомничени за тешка телесна повреда со смртни последици во Кавадарци

Основното јавно обвинителство Кавадарци отвори истрага против три лица осомничени дека физички нападнале маж кој починал од здобиените повреди. Обвинителството побара притвор за осомничените поради опасност од бегство и влијание врз доказите

Кавадарци | Фото: 44martin88, CC BY-SA 4.0, Викимедија комонс

Основното јавно обвинителство Кавадарци донесе Наредба за спроведување истражна постапка против три лица, осомничени за кривично дело тешка телесна повреда со смртни последици, по член 131 став 4 во врска со став 1 од Кривичниот законик.

Како што соопшти обвинителството, осомничените, двајца на возраст од 27 години и еден 35-годишник, на 27 август околу 5 часот наутро во казино во Кавадарци најпрво имале вербална расправија со оштетениот. По излегувањето надвор, тие физички го нападнале и го удирале со боксови и клоци по целото тело и глава. Оштетениот се обидел да влезе назад во казиното, но изгубил свест и подоцна починал од тешките повреди.

Обвинителството најави дека во текот на истрагата ќе бидат обезбедени сите релевантни докази и ќе се изврши психијатриско вештачење на осомничените. Доколку се утврди дека постоела свест и намера да го лишат од живот оштетениот, делото може да биде преквалификувано во убиство.

Јавниот обвинител достави предлог до судија на претходна постапка за определување притвор за тројцата осомничени. Како причини беа наведени опасноста од бегство и нивното однесување веднаш по настанот, односно наместо да се пријават во полиција, тие заедно се упатиле во станот на еден од нив. Обвинителството оцени дека мерката притвор е неопходна за непречено водење на постапката и обезбедување на доказите.

