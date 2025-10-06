Тројца научници добија Нобелова награда за медицина за истражувања на имунолошкиот систем

Американските научници Мери Бранкоу и Фред Рамсдел и Шимон Сакагучи од Јапонија ја освоија Нобеловата награда за медицина за 2025 година за нивните истражувања за тоа како имунолошкиот систем ги штеди здравите клетки, создавајќи можности за можни нови автоимуни болести и третмани за рак.

Овогодинешната награда се однесува на периферната имунолошка толеранција, или како го држиме нашиот имунолошки систем под контрола за да можеме да се бориме против сите замисливи микроби, а сепак да избегнеме автоимуни болести, изјави Мари Варен-Херлениус, професорка по ревматологија на Каролинскиот институт.

Сакагучи им изјави на новинарите пред неговата универзитетска лабораторија дека смета дека признаието е огромна чест, објави новинската агенција Кјодо.

Добитниците за медицина ги избира Нобеловото собрание на медицинскиот универзитет Каролински институт во Шведска и добиваат награда од 11 милиони шведски круни (1,2 милиони долари), како и златен медал што го доделува шведскиот крал.

Бранкоу е виш менаџер на програмата во Институтот за системска биологија во Сиетл, додека Рамсдел е научен советник во „Сонома биотерапевтикс“ во Сан Франциско. Сакагучи е професор на Универзитетот во Осака во Јапонија.

„Нивните откритија поставија темели за ново поле на истражување и го поттикнаа развојот на нови третмани, на пример за рак и автоимуни болести“, се вели во соопштението на телото што ја доделува наградата.

Лауреатите идентификуваа таканаречени регулаторни Т-клетки, кои дејствуваат како чувари на имунолошкиот систем што ги спречуваат имунолошките клетки да го нападнат сопственото тело, се додава во соопштението.

По објавувањето на победниците, Томас Перлман од институтот рече дека специфичните терапии сè уште не добиле одобрение за пазарот, но повеќе од 200 испитувања врз луѓе што вклучуваат регулаторни Т-клетки се во тек.

Нобеловите награди се воспоставени според тестаментот на Алфред Нобел, шведскиот пронаоѓач на динамит и богат бизнисмен. Тие се доделуваат од 1901 година за извонредни придонеси во науката, литературата и за мир, со прекини главно за време на Светските војни.