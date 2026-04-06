Русија изврши напад со беспилотни летала врз украинското црноморско пристаниште Одеса во понеделникот во текот на ноќта, при што загинаа три лица, меѓу кои и едно дете, и беше оштетена инфраструктурата, станбените и административните згради, изјави регионалниот гувернер.

„Во текот на ноќта, Одеса беше под уште еден тежок напад од непријателот“, изјави Олех Кипер, регионалниот гувернер на Одеса, на апликацијата Телеграм. Освен тројцата загинати, повредени се и 10 лица, рече тој.

„Станбени згради, критична инфраструктура и административни објекти беа погодени. Има значителна штета“, рече Кипер.

Со војната што сега е во својата петта година, Москва ги засили нападите врз Одеса, клучен логистички центар во јужна Украина и најголемото пристаниште во земјата, кое го обработува поголемиот дел од украинскиот извоз на жито.

Во меѓувреме, главниот помошник на украинскиот претседател Кирил Буданов најави дека американските претставници Стив Виткоф и Џаред Кушнер би можеле да патуваат во Киев овој месец, во услови на напори за оживување на мировните разговори со Русија, кои беа во застој по избувнувањето на војната во Заливот.

„Кушнер, Виткоф, Линдзи Греам – тие се оние од кои се очекува да дојдат. Кој друг ќе биде таму – ќе видиме“, изјави Буданов за Блумберг, додавајќи дека средбата би можела да се одржи кратко време по православниот Велигден на 12 април.

Ова би била прва официјална посета на Киев за Виткоф и Кушнер, кои претходно се сретнаа со украински претставници во САД, но патуваа во Москва на разговори со Русија.

Разговорите посредувани од Вашингтон меѓу Украина и Русија за ставање крај на четиригодишната војна на Москва во Украина заглавија откако САД и Израел го бомбардираа Иран, предизвикувајќи бранови одмазднички напади врз бројни држави од Блискиот Исток.