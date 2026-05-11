Три танкери што превезуваат сурова нафта излегоа од Ормускиот теснец минатата недела со исклучени тракери за да се избегнат ирански напади, покажаа податоците за испорака од Kpler и LSEG, нагласувајќи го трендот на пораст за одржување на извозот на нафта од Блискиот Исток.

Два многу големи носачи на сурова нафта, Агиос Фануриос и Киара М, кои превезуваат по 2 милиони барели ирачка сурова нафта, поминаа низ теснецот во неделата, покажаа податоците.

Агиос Фануриос се упатува кон Виетнам за да го истовари својот товар во рафинеријата и петрохемискиот објект Нги Сон на 26 мај, покажаа податоците. Танкерот не успеа да го премине теснецот во најмалку два претходни обиди откако натовари сурова нафта Басра Медиум на 17 април.

Истерн Медитеран Маритим, кој управува со Агиос Фануриос, и рафинеријата и петрохемискиот објект Нги Сон не одговорија веднаш на барањата за коментар.

Одделно, Киара M исто така излегол од Заливот во неделата со исклучен транспондер, покажаа податоците од Kpler.

Не беше веднаш јасно каде танкерот со знаме на Сан Марино ќе ги истовари 2 милиони барели сурова нафта од Басра на бродот. Бродот е управуван од фирма со седиште во Шангај и во сопственост на субјект регистриран на Маршалските Острови. Фирмите не можеа веднаш да бидат контактирани бидејќи нивните контакт информации не се јавно достапни.

Претходно, Басра Енерџи натовари 2 милиони барели сурова нафта од Горниот Закум од терминалот Зирку на 1 мај и излезе од Ормускиот теснец на 6 мај, покажаа податоците на Kpler.

Бродот со знаме на Панама го истовари својот товар на терминалите за танкери за нафта Фуџаира на 8 мај, според податоците.

Не беше веднаш јасно која компанија го изнајмила танкерот во сопственост и управуван од превозникот Синокор. Синокор не одговори веднаш на барањата за коментар надвор од работното време.

ADNOC и неговите купувачи неодамна проведоа неколку танкери натоварени со сурова нафта низ Ормускиот теснец во обид да пренесат нафта заглавена во Заливот поради конфликтот на Блискиот Исток.