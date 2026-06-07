Речиси три години Јавното обвинителство на Северна Македонија ја држи во фиока, без епилог, втората истрага за пожарот во тетовската модуларна болница каде што животот го загубија 14 лица. И покрај ветувањата за целосно расветлување на случајот, до денес нема ниту одлука ниту обвинение, обвинителството постојано молчи или одговара со истиот рефрен дека истрагата продолжува, пишува

Порталб.мк.

И покрај тоа што поминаа речиси три години откако од Јавното обвинителство на РСМ во август 2023 година соопштија дека се води втора истрага од страна на Обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, сè уште нема одлука и не е поднесено обвинение.

Од Јавното обвинителство не кажуваат во која фаза е овој случај и кога се очекува одлука, и постојано се правдаат дека се истражува.

Откако виновниците за пожарот во Модуларната болница во Тетово не беа изведени пред лицето на правдата и немаше судење за причините за пожарот, Ибин Емши, кој ги загуби таткото и братот, на 1 декември 2025, Емши како државјанин на Италија поднесе пријава

за убиство во Полициската станица во Вербано Кусио Осола во Италија за пожарот во модуларната болница. Покрај пријавата во полиција, Емши поднел и барање овој случај да се третира и од Народниот правобранител – Регионален совет во Пеимонте, Италија.

Тој очекува случајот да биде истражен на меѓународно ниво и да стигне до Европскиот суд за човекови права во Стразбур.

Порталб.мк контактираше со двете горенаведени италијански институции за тоа како ќе се продолжи со овој случај, но одговор не добивме.

Потсетуваме дека во мај 2025 година Судот во Тетово ја објави одлуката за повторно судење за овој случај која не беше поврзана со причините за пожарот, каде што поранешниот медицински директор на тетовската болница, Флорин Бесими и поранешниот економски директор, Артан Етеми, се осудени на 1 година и 6 месеци затвор, а пак Тетовската болница е казнета со парична казна од 1 милион денари.

За разлика од првата пресуда, кога казната беше исто така 1 година и шест месеци условна казна затвор, овој пат казната не е условна.

На обвинетите не им се судеше за причините за пожарот, туку за други кривични дела, за непоставување на противпожарни апарати. Обвинитекството поднесе обвинение за непоставувањето на противпожарните апарати, но не и за причините на пожарот.

Бесими и Етеми беа прогласени за виновни за кривичното дело „Тешки кривични дела против јавната безбедност“, а ЈЗУ Клиничка болница Тетово беше прогласена за виновна за кривичното дело „Предизвикување општа опасност“.

Случајот се врати на повторно судење откако Апелациониот суд во Гостивар врати дел од предметот во Основниот суд во Тетово.

По одлуката на повторното судење, обвинетите поднесоа жалба, но Апелациониот суд во Гостивар не ги прифати жалбите на директорите на Тетовската болница кои беа осудени на 1 и пол година затвор за пожарот во модуларната болница. Наместо тоа, Апелациониот

суд им ги зголеми казните на три години затвор, со што ја прифати жалбата на Обвинителството и семејствата на жртвите. И казната за Тетовската болница беше зголемена за 300 илјади денари.

Зошто дојде до повторно судење?

По првото судење во Судот во Тетово, кое заврши во јуни 2023 година, на кое на обвинети беа поранешниот медицински директор на тетовската болница и поранешниот економски директор, лекарот одговорен за „Ковид“ центарот и тетовската болница, Апелациониот

суд во Гостивар во мај 2024 година одлучил да ја врати од почеток постапката против директорите, бидејќи првата пресуда била нејасна.

Обвинителството побарало на директорите да им се дадат построги казни, а ослободителната пресуда за докторот Бобан Вучевски да се укине и предметот да се врати на повторно судење.

На повторно судење се врати дел од предметот против двајцата поранешни директори на тетовската болница. А, ослободителната пресуда за лекарот Бобан Вучевски ја потврди и Апелациониот суд во Гостивар.

Од Апелациониот суд во пресудата потенцирале дека Судот во Тетово „не постапил со соодветно внимание за да може со сигурност да ги докаже сите релевантни правни факти“.

„Пресудата е нејасна, неразбирлива и несоодветна за разгледување“, се вели во пресудата на Апелациониот суд.

Документарецот на ИРЛ ги извади на површина „нечистотиите“

Документарниот филм „Убиство во Тетово“, кој ИРЛ го објави во август 2023 година, укажува на низа пропусти при изградбата на модуларната болница што доведоа до пожарот, иако властите се обидоа да го опишат како несреќен случај предизвикан од спој во продолжниот кабел. Пропусти се констатирани и во техничката спецификација, во изградбата, но и во истрагата. Наместо како објект, болницата е евидентирана како урбана опрема, за што нема потреба да се почитува законот за градба.

Што се случи?

На 08.09.2021 година, во тетовската модуларна болница каде што се лекуваа пациенти со Ковид-19 избувна страшен пожар и со себе однесе 14 животи, на пациенти но и на членови на семејствата кои беа внатре. Уште 14 лица беа спасени пред зградата целосно

да изгори. Причината за пожарот се припишува на изгорен кабел, при што пожарот предизвикан од искрите при спојот се проширил со огромна брзина и за неколку минути целата болница била зафатена од пламени.

Поради недостатокот на правда за пожарот во модуларната зграда, членовите на семејствата и граѓаните организираа неколку протести на кои што бараада се поведе судска постапка во врска со причините за пожарот.