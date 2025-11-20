Најмалку 25 лица загинаа, вклучувајќи три деца, во руски напад со беспилотни летала и ракети врз западниот град Тернопил, кој погоди два блока станови, соопштија украинските служби за спасување и Укринформ.

Уште 73 лица се ранети, од кои 15 деца, соопштија официјални лица, во еден од најсмртоносните руски напади врз западна Украина од почетокот на целосната војна во февруари 2022 година.

Два други западни региони беа погодени, Лавов и Ивано-Франкивск, а напад со беспилотни летала беше насочен кон три области на северниот град Харков, при што беа повредени повеќе од 30 лица. Фотографиите објавени на интернет покажаа згради и автомобили во пламен. Прекините во електричната енергија влијаеја на голем број региони низ целата земја, соопшти украинското министерство за енергетика.

Претседателот на Украина, Володимир Зеленски, изјави дека Русија испалила повеќе од 470 беспилотни летала и 47 ракети, оставајќи „значајна штета“. Тој предупреди дека луѓето би можеле да бидат заробени под урнатините во Тернопол.

Паустошувањето предизвикано од руските напади врз Тернопол наскоро стана јасно. Видеото што го сподели Зеленски покажа дека еден од двата блока станови целосно се срушил. Министерот за внатрешни работи Игор Клименко изјави дека е уништен помеѓу третиот и деветтиот кат.

Облаци чад се излеваа од прозорците, а мали пожари гореа пред зградата. Огромен облак чад се издигаше во далечината зад црквата „Госпоѓа Вечна Помошничка“ во Тернопол, додека сирените се огласуваа низ целиот град. Енергетските објекти, транспортот и цивилната инфраструктура беа оштетени на други места во западна Украина.

Енергетскиот сектор беше нападнат во регионот Ивано-Франкивск, каде што две од трите лица за кои беше пријавено дека се повредени се деца. Шефот на регионот Лавов изјави дека е погоден енергетски објект. Руските напади се случија еден ден откако украинската војска соопшти дека испалила ракети „Атакмс“ со поголем дострел, доставени од САД, врз воени цели во Русија, што е првпат да признаат дека ги користеле „Атакмс“ на руска територија.

Руското Министерство за одбрана ја обвини Украина дека испалила четири од ракетите врз јужниот град Воронеж, но рече дека сите биле соборени од воздушната одбрана. Во меѓувреме, Зеленски се упатува кон турската престолнина Анкара, во обид да го оживее обидот на САД за завршување на војната. Тој ќе разговара со турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган, поради извештаите дека специјалниот претставник на претседателот Доналд Трамп, Стив Виткоф, работи на план со рускиот колега Кирил Дмитриев.

Кремљ соопшти дека ниту еден руски претставник нема да се придружи на разговорите во Анкара. Портпаролот Дмитриј Песков одби да коментира за медиумскиот извештај дека САД и Русија тајно работеле на мировен план за Украина.

„Во овој случај, нема ништо ново за што можеме да ве информираме“, им рече Песков на новинарите во среда.

Неговите коментари дојдоа среде извештаите дека Зеленски требаше да се сретне со двајца високи функционери на американската армија во Киев во четврток. Секретарот на армијата, Ден Дрискол, и началникот на Генералштабот на армијата, генерал Ренди Џорџ, се највисоките американски воени функционери што ја посетиле украинската престолнина откако претседателот Доналд Трамп ја презеде функцијата, објави Ројтерс.

Во посебен развој на настаните, романското министерство за одбрана соопшти дека руски дрон прелетал околу 8 км (5 милји) низ нејзиниот воздушен простор во раните утрински часови во среда. Потоа дронот преминал во Украина и Молдавија пред да се врати во Романија, соопшти Министерството.

Авиони на романските и германските воздухопловни сили беа испратени како одговор на упадот, а Министерството за одбрана соопшти дека не е јасно каде се срушил дронот.

Полска, исто така, распореди авиони рано во среда и привремено затвори два аеродрома на југоисток како одговор на нападите во западна Украина.

Како што се приближува четвртата годишнина од почетокот на целосната инвазија на Русија во февруари следната година, Москва и Киев остануваат фундаментално спротивставени во своите ставови за тоа како да се стави крај на војната.

Порано овој месец, рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров изјави дека условите на Русија за мировен договор не се променети откако Путин ги изложи во 2024 година.