Три пожари на отворен простор сè уште се активни во земјава, информира Центарот за управување со кризи.

Според информациите од ЦУК, до 14 часот денеска на територијата на државата биле регистрирани вкупно осум пожари на отворено. Од нив, три се активни, еден е ставен под контрола, а четири пожари се изгаснати.

Активен пожар има во Општина Дебар, кај селото Гари, каде што гори ниска вегетација и нискостеблеста мешана шума.

Втор активен пожар е регистриран во Општина Куманово, во населбата Перо Чучо, каде што се опожарени депонија и ниска вегетација.

Третиот активен пожар е на територијата на Општина Пехчево, каде што гори депонијата во Пехчево.

Под контрола е ставен пожарот на депонијата во селото Дворци, во Општина Пласница.

Од ЦУК информираат дека целосно се изгаснати пожарите во Општина Валандово, кај селото Казан Дол, во Општина Гази Баба, кај селото Инџиково, во Општина Старо Нагоричане, кај селото Руѓинце, како и во Општина Врапчиште, во близина на „Риал Компани“. Во сите четири случаи горела ниска вегетација.