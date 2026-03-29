Големи толпи протестираа против администрацијата на Трамп на повеќе од 3.000 настани „Без кралеви“ низ целата земја, како и во повеќе од десетина други држави, во саботата, според коалицијата на организатори во која влегуваат „антиавторитарните“ групи Indivisible и 50501, синдикати и други локални организации, пренесува Гардијан.

„Очекувам 28 март да биде најголемиот протест во американската историја“, изјави Езра Левин, коосновач на Indivisible, во пресрет на протестите.

Саботниот протест е трет по ред под името „Без кралеви“; претходниот, одржан во октомври, привлече 7 милиони луѓе низ САД.

На „централниот“ настан во Збратимените градови во Минесота, Минеаполис и Сент Пол, организаторите проценуваат дека околу 200.000 луѓе ги исполниле улиците околу државниот капитол за да изразат сочувство, жалост и отпор кон администрацијата на Трамп.

Независниот сенатор од Вермонт, Берни Сандерс, ја крена толпата со говор за улогата на ултрабогатите во политиката. Брус Спрингстин ја испеа својата песна за смртта и уништувањето што ИЦЕ ги донел во државата, „Streets of Minneapolis“, поведувајќи ја толпата во скандирањето „Ice out now!“.

Гувернерот на државата, Тим Волц, го најави Спрингстин, велејќи дека е јасно оти на Америка не ѝ требаат „никакви проклети кралеви“, туку ѝ треба „Босот“. Волц ги пофали жителите на државата што застанале едни зад други и зад имигрантите кога Трамп испратил илјадници федерални агенти, кои ги убиле жителите на Минеаполис, Рене Гуд и Алекс Прети. Нивните имиња беа силно присутни на протестните транспаренти на „Без кралеви“ во градот. Џејн Фонда дури прочита и изјава од сопругата на Гуд, Бренда.

Во Њујорк, повеќе групи од протестот „Без кралеви“ се споија низ Тајмс Сквер, како и низ надворешните делови на градот. Само неколку минути пред главниот марш да тргне од Сентрал Парк, јавната обвинителка на државата, Летиција Џејмс, јавниот застапник на градот, Џумаан Вилијамс, актерот Роберт де Ниро, свештеникот Ал Шарптон и Падма Лакшми се појавија на чело на толпата, држејќи рачно насликани транспаренти на кои пишуваше: „Ја штитиме нашата демократија – луѓето пред милијардерите – ги штитиме нашите соседи“.

Семејства носеа ЛГБТК+ знамиња и палестински знамиња, додека други демонстранти во Њујорк држеа транспаренти со игра на зборови и делеа свирчиња. Многу од транспарентите и скандирањата содржеа пораки против ИЦЕ, против Трамп и во поддршка на ЛГБТК+ правата.

Но можеби најпостојаната тема беше антивоената порака. „Оваа војна мора да престане“, изјави МБ, 55-годишен жител на Квинс, кој од безбедносни причини не сакал да го користи своето полно име. „Американскиот народ не го сака тоа што го прави оваа администрација. Не го сакаме. Ни треба здравство, ни требаат работни места. Ни треба инфраструктура.“

Во Вашингтон, една протестна група составена од околу десетина палестински мајки стоеше на скалите на Линколновиот меморијал и вееше палестинско знаме високо 10 стапки. „Повеќето Американци не знаат дека нашите даноци се користат за субвенционирање насилство“, изјави 42-годишната Хазами Бармада. „Ова се случува додека многу Американци не можат да си дозволат домување, млеко, училиште или здравствена заштита. Цените продолжуваат да растат додека ние ги водиме војните на Израел.“