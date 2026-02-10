„Добро утро на сите освен пратениците“, порачаа утрово од Сојузот на синдикати на Македонија (ССМ) на почетокот на блокадата пред Собранието, со која стартуваа најавените протестни активности што ќе продолжат и во наредните денови.

Работниците во 9 часот утрово го блокираа влезот на собранието со барања за зголемување на минималната плата на 600 евра и на сите останати плати за 100 евра.

Претседателот на ССМ, Слободан Трендафилов изјави дека ова можеби е прв пат кога пратениците дошле на своите работни места пред 8 часот во нивната пратеничка кариера. Во околината на Собранието можед да се забележат многу возила на народните претставници, кои очигледно на работа пристигнале пред да бидат блокирани приодите преку улиците „Даме Груев“ и „11 Октомври“ во центарот на Скопје.

„Како што ветивме, денеска со по 21 човек, колку што е потребно за да има блокада, на двете локации ги блокираме пратениците да не можат да дојдат со сопствените возила на работа, да не може да наплатат тошоци за превоз и да мора да дојдат пешки или со јавен превоз на своите работни места. Моите информации се дека голем број од нив станале рано утринава за да дојдат пред 9 часот на работа за да не се соочат со работниците на улица затоа што се срамат од своите гласачи затоа што одбиваат да ја зголемат работничката плата,“ изјави Трендафилов на почетокот на блокадата.

Тој кажа дека денешниот протест е за да им покаже на пратениците дека нечовечки се однесуваат кон работниците, особено по изјави на пратениците каде жестоко ги бранат своите плати изминатите денови. Токму поради тоа била избрана локацијата на денешната блокада.

Трендафилов најави дека доколку условите не бидат исполнети, ќе соберат 10.000 потписи и на тој начин работниците ќе станат овластен предлагач со што ќе ги намалат пратеничките и функционерските плати, а дополнитело пратениците денес нема да смеат да наплатат патни трошоци како што наплаќале досега.

„Ќе побараме од претседателот на Собранието да нè информира кој пратеник денеска ќе наплати 100, 150 или 200 евра само за доаѓање на работа“, истакна Трендафилов.

Според најавите, Сојузот на синдикати на Македонија во четврток ќе го блокира приодот до Стопанската комора, а наредниот вторник, кога се одржуваат редовните владини седници, ќе бидат блокирани улиците околу Владата.