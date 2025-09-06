Трамп заведен од видео од протестите во 2020 година, се заканува дека ќе испрати војници во Портланд

„Па, сега ќе го разгледам бидејќи не знаев дека тоа сè уште се случува. Ова се случува со години“, одговори претседателот. Потоа објасни како бил заведен во целосно лажно верување дека големите протести од 2020 година продолжиле

Доналд Трамп изјави пред новинарите дека можеби ќе испрати трупи на Националната гарда во Портланд, Орегон, очигледно затоа што бил погрешно информиран за обемот на малите протести таму од телевизиски извештај кој погрешно го претстави видеото снимено во 2020 година како да се случило ова лето, пренесува Гардијан.

„Ќе го кажам ова, гледав денес, не знаев дека тоа продолжува, но Портланд е неверојатно, што се случува“, рече Трамп. Потоа тврдеше, погрешно, дека видел видео докази за „уништувањето на градот“.

Всушност, неколку демонстранти демонстрираа пред објект за имиграција и царинска контрола во оддалечена област на Портланд по должината на јужниот брег оваа година, но обемот на протестите, кои привлекуваат најмногу десетици, не е ништо како протестите од 2020 година по убиството на Џорџ Флојд од страна на полицијата, кои редовно привлекуваа илјадници до десетици илјади демонстранти во централниот дел од градот со месеци.

„Дали ќе одите во Портланд?“ го праша еден новинар Трамп.

„Па, сега ќе го разгледам бидејќи не знаев дека тоа сè уште се случува. Ова се случува со години“, одговори претседателот. Потоа објасни како бил заведен во целосно лажно верување дека големите протести од 2020 година продолжиле.

„Ќе можеме многу лесно да го спречиме тоа, но тоа не беше на мојот список, Портланд, но кога гледав телевизија синоќа, ова се случуваше“, рече Трамп.

„Како и другите градоначалници низ целата земја, не побарав – и не ми треба – федерална интервенција“, рече градоначалникот на Портланд, Кит Вилсон, во изјава во петокот. „Горди сме што полицијата во Портланд успешно ја заштити слободата на изразување, а воедно се справи со повременото насилство и уништување на имот што се случува за време на протестите во објектот на ICE во Портланд. Очекуваме дека локацијата и полублокот околу него ќе продолжат да бидат фокус на протести. Портланд ќе продолжи да се издигнува до моментот како горд град-засолниште, преземајќи правни мерки за да се залага за нашата заедница и нашите права.“

Претседателот не го цитираше конкретниот извештај за вестите врз кој го темели својот впечаток, но „Фокс њуз“ во четвртокот емитуваше извештај во кој се мешаа сликите од неодамнешниот протест во Портланд, на кој присуствуваа десетици демонстранти, со вирално објавен видео клип од 2020 година на еден демонстрант, Кристофер Дејвид, кој е испрскан со бибер спреј во лицето од страна на федерален агент, кој погрешно беше опишан како застрелан во јуни оваа година.

Извештајот се фокусираше главно на еден протест пред објектот во вторник, на кој присуствуваа десетици демонстранти кои донесоа гилотина како реквизит пред да бидат полеани со хемиски агенси од страна на федералните службеници.

„Ова се платени терористи“, рече претседателот, уште еднаш ширејќи неоснована теорија на заговор што неговата администрација ја засили за антифашистичките демонстранти во 2020 година.

„Ова се платени агитатори, овие се професионални. Го гледав тоа синоќа, многу сум добар во ова. Ова се платени агитатори, тие добиваат платени пари од радикални левичарски групи“, тврдеше претседателот.

Тој продолжи да сугерира дека добро испечатените знаци што ги поставиле некои демонстранти ја докажуваат неговата теорија, велејќи: „Ова се платени агитатори и тие се многу опасни за нашата земја и кога ќе одиме таму, ако одиме во Портланд, ќе ги збришеме. Ќе си заминат. Тие дури нема ни да издржат да се борат. Тие нема да останат таму. Го уништија тој град.“

„Како да се живее во пекол“, рече претседателот, опишувајќи имагинарна верзија на Портланд која нема никаква сличност со вистинскиот град, во кој оградите околу федералната судница, која беше место на масовните протести во 2020 година, се отстранети, а централната полициска станица повеќе нема заковани прозорци.

Главниот обвинител на Орегон, Ден Рејфилд, се закани дека ќе преземе мерки ако Трамп испрати војници во Орегон.

„Иако некои закани од администрацијата на Трамп може да бидат нови или изненадувачки, оваа не е: ние се подготвуваме да одговориме откако Трамп се врати на функцијата“, рече Рејфилд. „Калифорнија покажа колку е ефикасен нашиот пристап за да се спречи пречекорувањето на федералните овластувања. Орегон е безбедно место и ние имаме намера да го задржиме така. Претседателот можеби има многу моќ, но мора да остане на своја страна – а ако не го стори тоа, ќе го сметаме за одговорен.“