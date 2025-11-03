пон, 3 ноември, 2025

Трамп, засега, нема да ѝ даде ракети „Томахавк“ на Украина

Ракетите „Томахавк“ имаат дострел од 2.500 километри

Сања Наумовска

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека, засега, не разгледува договор што би ѝ дозволил на Украина да добие ракети „Томахавк“ со долг дострел за употреба против Русија.

Трамп посочи дека не сака да ја ескалира војната, но додаде и дека може да се предомисли.
Трамп и генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, разговараа за идејата за „Томахавк“ кога се сретнаа во Белата куќа на 22 октомври. Руте во петокот изјави дека прашањето е во фаза на разгледување и дека САД треба да одлучат.
Ракетите „Томахавк“ имаат дострел од 2.500 километри доволно долг за да удрат длабоко во Русија, вклучително и во Москва.
Украинскиот претседател Володимир Зеленски ги побара ракетите, но Кремљ предупреди против какво било обезбедување „Томахавк“ за Украина.

