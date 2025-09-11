Трамп за убиството на сојузникот Чарли Кирк: Ова е мрачен момент за Америка

Американскиот конзервативен активист Чарли Кирк, влијателен сојузник на претседателот Доналд Трамп, беше смртно застрелан во среда додека зборуваше на универзитет во Јута, што предизвика потера по осамен снајперист за кој гувернерот рече дека извршил политичко убиство.

Властите соопштија дека сè уште немаат осомничен во притвор, околу осум часа по пладневната пукотница на кампусот на Универзитетот Јута Вали во Орем, Јута, за време на настан на кој присуствуваа 3.000 луѓе.

Во видео порака објавена на Truth Social, Трамп рече дека е полн со тага и гнев поради гнасниот атентат врз Чарли Кирк.

„Чарли инспирираше милиони и вечерва сите што го познаваа и го сакаа се обединети во шок и ужас. Чарли е патриот кој го посвети својот живот на каузата за отворена дебата и земјата што ја сака толку многу, Соединетите Американски Држави“, рече американскиот претседател и додаде дека тој е модел за вистина и слобода, и никогаш немало никој што бил толку почитуван од младите.

„Чарли беше исто така човек со длабока, длабока вера. И се утешуваме во сознанието дека тој сега е во мир со Бога на небото“, рече Трамп, додавајќи дека го замолил Бога да ги чува сопругата и децата на Кирк во овој ужасен час на болка и болка.

„Ова е мрачен момент за Америка“, продолжи Трамп.

Единствениот сторител осомничен за испуканиот единствен истрел што го уби 31-годишниот Кирк, очигледно од далечно снајперско гнездо на покривот на кампусот, останува на слобода, рече Бо Мејсон, комесар на Одделот за јавна безбедност на Јута, на прес-конференција четири часа подоцна.

Државната полиција издаде соопштение во среда навечер во кое се вели дека двајца мажи се приведени, а еден е испрашуван од страна на органите за спроведување на законот, но двајцата подоцна беа ослободени.

„Нема моментални врски со пукотницата со ниту едно од овие лица“, се вели во соопштението. „Во тек е истрага и потера по стрелецот“.

Во видео порака снимена во Овалната соба и објавена на онлајн платформата на Трамп Truth Social, претседателот вети дека неговата администрација ќе го пронајде осомничениот.

„Мојата администрација ќе ги пронајде сите оние што придонеле за ова злосторство и за друго политичко насилство, вклучувајќи ги и организациите што го финансираат и поддржуваат“, рече Трамп.

Видео снимки од убиството снимени со мобилен телефон објавени онлајн го покажаа Кирк како се обраќа на голема толпа на отворено на кампусот, околу 64 км јужно од Солт Лејк Сити, кога се слушна истрел. Кирк ја помести раката кон вратот додека паѓаше од столот.

Во друг клип, можеше да се види крв како блика од вратот на Кирк веднаш по истрелот.

Џеф Лонг, началник на универзитетската полиција, рече дека имал шест полицајци кои работеле на настанот и се координирале со раководителот на приватниот тим за обезбедување на Кирк, кој исто така бил на лице место.

Трамп нареди сите владини американски знамиња да бидат спуштени на половина копје до недела во чест на Кирк.

Убиството беше најновото во серијата напади врз американски политички личности, вклучувајќи два обиди за атентат врз Трамп минатата година, кои го истакнаа наглиот пораст на политичкото насилство.

„Ова е мрачен ден за нашата држава, тоа е трагичен ден за нашата нација“, рече републиканскиот гувернер на Јута, Спенсер Кокс, на прес-конференцијата. „Сакам да бидам многу јасен дека ова е политичко убиство“.

Со оглед на тоа што осомничениот е сè уште на слобода, немаше јасни докази за мотивот за чинот на насилство.

Трамп, кој рутински ги опишува политичките ривали, судиите и другите кои му стојат на патот како радикални левичарски лудаци и предупредува дека тие претставуваат егзистенцијална закана за нацијата, ја осуди насилната политичка реторика.

„Со години, оние од радикалната левица ги споредуваа прекрасните Американци како Чарли со нацистите и најлошите масовни убијци и криминалци во светот“, рече Трамп во видеото.

„Овој вид реторика е директно одговорен за тероризмот што го гледаме во нашата земја денес и мора да престане веднаш“.