Трамп воведува нови царини за лекови, товарни возила и мебел

Претседателот Доналд Трамп објави нова рунда казнени царини за широк спектар на увезена стока, вклучувајќи 100 отсто царини за брендирани лекови и 25 отсто царини за тешки товарни возила, кои треба да стапат во сила следната недела.

Царините беа карактеристика на вториот мандат на Трамп, со широки маргини за трговските партнери кои се движат од 10 до 50 проценти и други целни давачки за широк спектар на производи, фрлајќи сенка врз глобалните економски перспективи и парализирајќи го донесувањето деловни одлуки.

Најавите, објавени на Truth Social, не содржеа детали за тоа дали новите царини ќе се применуваат покрај националните царини или дали економиите со трговски договори како што се Европската Унија и Јапонија ќе бидат ослободени. Токио соопшти дека сè уште го анализира потенцијалното влијание на новите мерки.

Трамп, исто така, рече дека ќе почне да наплаќа царина од 50% за кујнските елементи и тоалетните елементи и царина од 30% за тапациран мебел, а сите нови давачки ќе стапат на сила од 1 октомври.

„Причината за ова е преплавеност на овие производи во Соединетите Држави од други надворешни земји“, рече Трамп на Truth Social за царините за стоки за домаќинството.

Акциите на фармацевтските компании низ Азија потонаа додека инвеститорите реагираа на веста, при што австралискиот CSL достигна шестгодишен минимум, јапонскиот Sumitomo Pharma падна за повеќе од 5%, а индексот Hang Seng Biotech од Хонг Конг падна за околу 2,5%.

Индексот што ги следи кинеските производители на мебел исто така падна за 1,1%.

Новата царина од 100% за кој било брендиран или патентиран фармацевтски производ ќе се применува на целиот увоз, освен ако компанијата веќе не започнала со изградба на производствен погон во Соединетите Држави, рече Трамп.

Фармацевтските истражувања и производители на Америка, индустриска група, соопштија дека компаниите продолжуваат да објавуваат стотици милијарди нови инвестиции во САД. Царините ги ризикуваат тие планови.

Администрацијата на Трамп отвори десетина истраги за последиците врз националната безбедност од увозот на ветерни турбини, авиони, полупроводници, полисилициум, бакар, дрва и граѓа и критични минерали за да ја формираат основата на новите царини. Трамп оваа недела објави нови истраги за лична заштитна опрема, медицински производи, роботика и индустриска машинерија.

Трамп ги направи даноците клучна алатка за надворешна политика, користејќи ги за повторно преговарање за трговски договори, извлекување отстапки и вршење политички притисок врз други земји. Неговата администрација ги промовираше даноците како значаен извор на приходи, а министерот за финансии Скот Бесент рече дека Вашингтон би можел да собере 300 милијарди долари до крајот на годината.

Трамп претходно воведе царини за национална безбедност на челик и алуминиум и деривати, лесни автомобили и делови и бакар.